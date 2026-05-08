इस एक्ट्रेस के साथ डिलीवरी ब्वॉय ने की शर्मनाक हरकत, हीरोइन ने सिखाया सबक, पुलिस ने दर्ज किया मामला

'उरी' फेम एक्ट्रेस रीवा अरोड़ा और उनके परिवार के साथ एक डिलीवरी एजेंट ने घर में घुसकर बदसलूकी और गाली-गलौज की. रीवा ने बहादुरी दिखाते हुए मुंबई पुलिस को मौके पर बुलाया और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

रीवा अरोड़ा के साथ हुई शर्मनाक हरकत

फिल्म 'उरी' और 'गुंजन सक्सेना' जैसी फिल्मों में अपनी मासूमियत से सबका दिल जीतने वाली एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन रीवा अरोड़ा इन दिनों एक बेहद डरावने अनुभव की वजह से चर्चा में हैं. आमतौर पर अपनी ग्लैमरस लाइफ और वीडियोज के लिए सुर्खियां बटोरने वाली रीवा को इस बार एक ऑनलाइन डिलीवरी एजेंट के घटिया बर्ताव और गाली-गलौज का सामना करना पड़ा. मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि रीवा को खुद की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस की मदद लेनी पड़ी.

शुरुआत से ही था खराब इरादा

एक इंटरव्यू के दौरान रीवा अरोड़ा ने इस पूरे वाकये का खुलासा किया. घटना 26 अप्रैल की है, जब उन्होंने ब्लिंकइट ऐप से कुछ सामान मंगवाया था. रीवा के मुताबिक, जैसे ही डिलीवरी एजेंट घर पहुंचा, उसका रवैया अजीब था. वह बात-बात पर बदतमीजी कर रहा था और उसका लहजा बहुत ही असभ्य था. जब रीवा ने उसे टोकने की कोशिश की, तो वह शांत होने के बजाय और ज्यादा भड़क गया और बदतमीजी पर उतारू हो गया.

मां और बहन के साथ भी की बदसलूकी

रीवा की मां ने जब देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने एक बड़े की तरह स्थिति को शांत करने की कोशिश की. लेकिन वह एजेंट किसी की सुनने को तैयार नहीं था. वह लगातार अभद्र भाषा और गालियों का इस्तेमाल करता रहा. हद तो तब हो गई जब रीवा की बहन को लिफ्ट में उस एजेंट का सामना करना पड़ा. वहां भी उस शख्स ने बिना किसी वजह के रीवा की बहन पर भद्दी टिप्पणियां कीं और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. रीवा ने बताया कि उसने बिना किसी उकसावे के उनके पूरे परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया.

कानूनी शिकंजे में मामला

एक्ट्रेस ने साफ किया कि यह सिर्फ छोटी सी अनबन नहीं थी, बल्कि उनकी सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मसला था. जब वह शख्स बार-बार मना करने के बाद भी नहीं रुका, तब रीवा ने तुरंत मुंबई पुलिस को कॉल किया. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को संभाला. रीवा अरोड़ा ने डिलीवरी ऐप के पास भी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि, रीवा का कहना है कि कंपनी की तरफ से अभी तक कोई जवाब या ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जो काफी निराशाजनक है. इस घटना ने एक बार फिर होम डिलीवरी सेवाओं के दौरान महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.