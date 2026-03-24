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हरीश राणा की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर फिल्म की तैयारी, वकील से मिले मुंबई के लेखक

गाजियाबाद के हरीश राणा की दर्दभरी कहानी का आज अंत हो गया है. वहीं 13 साल के संघर्ष और इच्छामृत्यु की कहानी अब बड़े पर्दे पर नजर आएगी. मुंबई के एक लेखक ने इस दर्दनाक सफर पर बायोपिक बनाने की इच्छा जताई है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 24, 2026 6:42 PM IST

हरीश राणा की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर फिल्म की तैयारी, वकील से मिले मुंबई के लेखक
harish rana

गाजियाबाद की राज एम्पायर सोसाइटी की चहारदीवारी के भीतर घुटती रही एक मौन पीड़ा अब दुनिया के सामने आने वाली है. हरीश राणा, जो पिछले 13 सालों से जीवन और मृत्यु के बीच एक जंग लड़ रहे थे, उनकी जिंदगी पर अब बायोपिक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. मुंबई के एक जाने-माने लेखक और निर्माता ने हरीश के इस संघर्ष को सिनेमाई पर्दे पर जीवंत करने के लिए उनके वकील से बात की है.

एक इंजीनियरिंग छात्र का गिरता सपना

कहानी की शुरुआत जुलाई 2010 में हुई थी, जब एक युवक हरीश राणा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग का सपना लेकर दाखिल हुआ था. अगस्त 2013 का वह मनहूस रक्षाबंधन का दिन आज भी परिवार को सिहरा देता है. अपनी बहन से फोन पर बात करते हुए हरीश पीजी की चौथी मंजिल से नीचे गिर गए. वह दिन हरीश की जिंदगी का आखिरी दिन था जब उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया देखी थी.

डॉक्टरों ने बताया कि वह क्वाड्रिप्लेजिया का शिकार हो चुके हैं. इस बीमारी ने उनके शरीर को पत्थर बना दिया. हाथ-पैर पूरी तरह निष्क्रिय और बोलने की शक्ति छीन ली गई. तब से लेकर आज तक, हरीश सिर्फ एक बिस्तर पर लेटे हुए अपनी मौन पीड़ा को सहते रहे हैं.

कोर्ट में इच्छामृत्यु की अपील

यह केवल एक मेडिकल केस नहीं है, बल्कि एक पिता के धैर्य और एक परिवार के साहस की कहानी है. हरीश के पिता अशोक राणा ने अपने बेटे को तिल-तिल मरते देखा. जब दर्द असहनीय हो गया, तो परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट से इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी. 8 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया, लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. 11 मार्च 2026 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने हरीश को पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, हरीश को एम्स (AIIMS) दिल्ली के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती कराया गया है. मेडिकल बोर्ड, जो पहले 5 सदस्यों का था, अब बढ़ाकर 10 सदस्यों का कर दिया गया था. आज उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया गया. हरीश पिछले 13 सालों से बिस्तर पर थे. आज उन्हें दर्द भरी जिंदगी से मुक्ति मिल गई है. हरीश के पिता ने अपने बेटे के अंगों को दान करने का निर्णय लिया है.

क्यों बन रही है यह फिल्म?

हरीश के वकिल मनीष जैन ने पुष्टि की है कि मुंबई के एक फिल्म निर्माता इस विषय पर फिल्म बनाना चाहते हैं. लेखक का मानना है कि हरीश की कहानी कोमा में जीवन और मृत्यु के बीच झूलते एक इंसान की केवल पीड़ा नहीं है, बल्कि यह कानून, नैतिकता और इंसान के इमोशन का ताना-बाना है. हालांकि, वकिल ने मामले को देखते हुए फिलहाल फिल्म निर्माता को थोड़ा इंतजार करने की सलाह दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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