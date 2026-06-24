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भंसाली की 'लव एंड वॉर' के सेट पर बड़ा हादसा, क्रू मेंबर की मौत से मचा हड़कंप, AICWA ने की FIR की मांग

संजय लीला भंसाली की मेगा-बजट फिल्म 'लव एंड वॉर' के सेट पर करंट लगने से एक कारपेंटर की मौत के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. AICWA ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर भंसाली पर FIR दर्ज करने की मांग की है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 24, 2026 2:29 PM IST
भंसाली की 'लव एंड वॉर' के सेट पर बड़ा हादसा, क्रू मेंबर की मौत से मचा हड़कंप, AICWA ने की FIR की मांग

'लव एंड वॉर' के सेट पर बड़ा हादसा

मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' इस समय एक बेहद दुखद हादसे और कानूनी पचड़े के कारण सुर्खियों में आ गई है. मुंबई फिल्मसिटी के नजदीक रॉयल पंप स्टूडियो में चल रही शूटिंग के दौरान करंट लगने से 42 वर्षीय कारपेंटर चंद्रधारी सिंह यादव की असमय मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना के बाद फिल्म इंडस्ट्री में वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि भंसाली प्रोडक्शंस ने तुरंत 40 लाख रुपये के मुआवजे का एलान किया था, लेकिन ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) इस पर बेहद सख्त हो गया है.

भंसाली पर एफआईआर की मांग

हादसे से नाराज सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक आधिकारिक पत्र भेजा है. इस पत्र में निर्माता संजय लीला भंसाली और प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही बरतने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा, 'यह बेहद हैरान करने वाली बात है कि रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट जैसे सुपरस्टार्स से सजी इस मेगा-बजट फिल्म के सेट पर भी बेसिक सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं. अगर जरूरी सुरक्षा इंतजाम सही तरीके से लागू होते, तो आज एक मासूम मजदूर की जान नहीं जाती.'

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भंसाली के सेट पर हादसों का इतिहास?

AICWA ने अपने दावों में यह भी साफ किया है कि भंसाली के सेट पर यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले उनकी आइकॉनिक फिल्म 'देवदास' की शूटिंग के दौरान भी दीनदयाल यादव नाम के कर्मचारी की जान गई थी, जबकि एक अन्य बुरी तरह घायल हुआ था. वहीं फिल्म 'पद्मवात' के सेट पर भी 34 साल के मुकेश डाकिया की मौत का मामला सामने आ चुका है.

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एसोसिएशन ने उठाईं ये बड़ी मांगें

एसोसिएशन ने मांग की है कि मृतक चंद्रधारी सिंह यादव के परिवार को भंसाली प्रोडक्शन की तरफ से कम से कम 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए. वहीं मृतक की पत्नी को सरकारी या उपयुक्त रोजगार मिले और उनकी दो बेटियों की पढ़ाई, परवरिश और शादी का पूरा खर्च तब तक उठाया जाए जब तक वे आत्मनिर्भर न हो जाएं. साथ ही जब तक सक्षम अधिकारी सेट की पूरी सुरक्षा की जांच और पुष्टि नहीं कर देते, तब तक वहां चल रही शूटिंग को तुरंत रोक दिया जाए.

कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा?

यह दुखद वाकया 17 जून को तब हुआ जब सेट पर शॉर्ट सर्किट के कारण भयानक करंट फैला. एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कई क्रू मेंबर्स की मौजूदगी में कारपेंटर चंद्रधारी सिंह यादव इसकी चपेट में आ गए. सेट पर मौजूद मेडिकल टीम ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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