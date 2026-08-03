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'रामायण' की रिलीज से पहले खड़ी हुई बड़ी मुसीबत, दिल्ली रामलीला महासंघ ने मेकर्स को दी सख्त चेतावनी

दिवाली पर रिलीज होने वाली नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' पर रिलीज से पहले ही विवाद गहरा गया है. दिल्ली रामलीला महासंघ ने रिलीज से पहले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की मांग की है.

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By: Shreya Pandey | Published: August 3, 2026 1:08 PM IST
'रामायण' की रिलीज से पहले खड़ी हुई बड़ी मुसीबत, दिल्ली रामलीला महासंघ ने मेकर्स को दी सख्त चेतावनी

'रामायण' की रिलीज से पहले खड़ी हुई बड़ी मुसीबत

निर्देशक नितेश तिवारी की मेगा-बजट फिल्म 'रामायण' सिनेमाघरों में आने से पहले ही विवादों में आ गई है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे और यश जैसे बड़े सितारों वाली इस भव्य पौराणिक फिल्म को लेकर दर्शकों में भारी क्रेज है, खासकर जब से इसका ट्रेलर 30 जुलाई को रिलीज हुआ है. हालांकि, ट्रेलर सामने आने के बाद फिल्म में मां सीता के किरदार के लिए एक्ट्रेस साई पल्लवी की कास्टिंग और कुछ अन्य सीन को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे. अब मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि दिल्ली के श्री रामलीला महासंघ ने सीधे तौर पर फिल्म के मेकर्स को चेतावनी दे डाली है.

रामलीला महासंघ की सख्त हिदायत

श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने निर्देशक नितेश तिवारी और फिल्म की प्रोडक्शन टीम को एक ऑफिशियल लेटर और प्रेस रिलीज जारी की है. इस लेटर में महासंघ ने साफ तौर पर मांग की है कि इस साल दिवाली पर भारत और दुनियाभर के सिनेमाघरों में 'रामायण' के रिलीज होने से पहले, महासंघ के एक विशेष प्रतिनिधिमंडल के लिए इसकी एक खास स्क्रीनिंग रखी जाए.

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लेटर में पिछली फिल्मों का जिक्र करते हुए प्रभास की फिल्म 'आदिपुरुष' से जुड़ा उदाहरण भी दिया गया है. महासंघ का कहना है कि पिछली बार बड़ी बजट की फिल्मों में सनातन संस्कृति और पारंपरिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ किया गया था, जिसका खामियाजा फिल्म को भुगतना पड़ा था. उदाहरण के तौर पर, लंका को सोने की बजाय काले रंग में दिखाना और रावण तथा उसकी सेना का अलग रूप दिखाना. जिन पर भारी विरोध हुआ था. महासंघ का मानना है कि नितेश तिवारी की 'रामायण' के ट्रेलर में भी कुछ ऐसे सीन मिले हैं जो सनातन धर्म और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं.

राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी

दिल्ली रामलीला महासंघ ने अपनी बात पर जोर देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर मेकर्स उनकी इस स्पेशल स्क्रीनिंग की मांग को नजरअंदाज करते हैं, तो वे चुप नहीं बैठेंगे. महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि फिल्म बिना दिखाए रिलीज की गई और उसमें धार्मिक भावनाओं के खिलाफ कुछ भी पाया गया, तो वे देश के तमाम अन्य हिंदू संगठनों के साथ मिलकर दिल्ली समेत पूरे देश में सिनेमाघरों के बाहर कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे और धरने पर बैठेंगे.

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आपको बता दें कि फिल्म दो भागों में रिलीज होगी, जिसका पहला पार्ट इस साल दिवाली पर और दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होना तय है. ऐसे में, रिलीज से ठीक पहले इस तरह की कानूनी और सामाजिक चेतावनी मिलने से मेकर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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