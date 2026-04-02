Aakhri Sawal teaser: संजय दत्त का RSS पर सीधा प्रहार! एक सवाल से प्रोफेसर-स्टूडेंट्स के बीच छिड़ी जंग, आपने देखा टीजर?

Aakhri Sawal Teaser Out: संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी चक्रवर्ती स्टरर फिल्म 'आखिर सवाल' का टीजर जारी कर दिया गया है.

Aakhri Sawal Teaser Out: आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) और 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar 2) में चौधरी असलम बनकर धमाका करने वाले एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) अब 'आखिरी सवाल' से तहलका मचाने वाले हैं. जल्द ही ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है ऐसे में मेकर्स ने मूवी का टीजर जारी कर दिया है. संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी चक्रवर्ती ( Namashi Chakraborty) स्टारर फिल्म 'आखिरी सवाल' (Aakhri Sawal) मोहन वारंग के डायरेक्शन में बनी है, जो बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर आधारित है. इस मूवी की कहानी क्या RSS एक राष्ट्रविरोधी संगठन है? और 1192 में बाबरी मस्जिद विध्वंस में उनकी भूमिका क्या थी. इसी बहस के इर्द-गिर्द घूमती है.

क्या है 'आखिरी सवाल' की कहानी?

2 अप्रैल 2026, गुरुवार को जारी किए गए 'आखिरी सवाल' (Aakhri Sawal Teaser) के 1 मिनट 52 सेकंड के टीजर में संजय दत्त प्रोफेसर गोपाल नाडकर्णी के किरदार में है, जिनका छात्र विक्की हेगड़े (नमाशी चक्रवर्ती) RSS के 100 सालों के इतिहास पर अपनी थीसिस लिख रहा है. विक्की इस संगठन पर कई तीखे सवाल उठाता है, जिसके बाद प्रोपेसर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक ऐसी बहस छिड़ जाती है, जो देखते ही देखते पूरे देश की मीडिया में छा जाती है.

'आखिरी सवाल' विक्की नाम के एक होनहार लेकिन गुस्सैल स्टूडेंट की कहानी है, जो अपने प्रोफेसर गोपाल नाडकर्णी पर पार्शलिटी का आरोप लगाकर पूरे देश में विवाद खड़ा कर देता है. जो शुरू में सिर्फ कॉलेज की एक बहस थी, वो जल्द ही मीडिया की मिर्च-मसाले और राजनीतिक एजेंडे के कारण टवी पर होने वाले एक इंटेलेक्चर बैटलफाइल्ड में बदल जाती है.

'आखिरी सवाल' के साथ इस मूवी में आएंगे नजर

आपको बता दें कि, इस फिल्म में संजय दत्त और नमाशी के अलावा अमित साध, समीर रेड्डी और नीतू चंद्रा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. मालूम हो कि, इसके अलावा संजय दत्त रितेश देशमुख स्टारर मूवी 'राजा शिवाजी' में भी दमदार किरदार में नजर दिखाई देंगे.

'धुरंधर 2' का कुल कलेक्शन कितना है?

वहीं इसके पहले संजय दत्त को रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' में देखा गया था, जो इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर सूनामी बनकर बाकी फिल्मों को धूल चटा रही है. 250 से 300 करोड़ रुपए के बजट में बनी 'धुरंधर: द रिवेंज' ने महज 14 दिनों में भारत में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा और वर्ल्डवाइड 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है और अभी भी इसका जादू बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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