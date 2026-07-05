आज यानी 5 जुलाई को आमिर खान अपनी लॉन्ग-टाइम पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंध रहे हैं. यह ड्रीमी वेडिंग आमिर खान के मुंबई के बांद्रा स्थित आलीशान घर पर बेहद निजी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है. कुछ दिनों पहले ही आमिर ने खुद मीडिया के सामने इस बात की पुष्टि की थी कि वे अपने घर पर एक बेहद छोटी और सादगी से भरी शादी करने जा रहे हैं, जिसमें फिजूलखर्ची और बड़े तामझाम से दूरी बनाई गई है.
इस सादगी भरे आयोजन को सबसे ज्यादा खास और हाई-प्रोफाइल बनाया देश के सबसे प्रतिष्ठित 'अंबानी परिवार' की मौजूदगी ने. आमिर खान के बेहद करीबी पारिवारिक मित्र होने के नाते अंबानी परिवार के सदस्य इस शादी में वर-वधू को आशीर्वाद देने बांद्रा पहुंचे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरी वेडिंग सेरेमनी में कुल मिलाकर केवल 150 चुनिंदा मेहमानों को ही आमंत्रित किया गया है. गेस्ट लिस्ट में आमिर और गौरी के परिवारों के अलावा, कुछ बेहद करीबी दोस्त और विदेश से आए खास मेहमान शामिल हैं.
#ambani family at #aamirkhan residence pic.twitter.com/ljwKL1KmMN
— Kalam Wali Baai (@shivani_duksh) July 5, 2026
शादी के पहले हाफ में ही विवाह की मुख्य रस्में शुरू हो चुकी हैं. वेन्यू के बाहर से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, उनमें आमिर खान के सबसे पुराने और अजीज दोस्त, मशहूर फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर अपनी पत्नी सुनीता गोवारिकर के साथ ट्रेडिशनल लिबास में नजर आए. आशुतोष और आमिर का रिश्ता 'लगान' के दिनों से ही बेहद मजबूत रहा है. इसके अलावा, सुबह से ही बांद्रा वाले घर में फूलों और लाइटों से सजावट का सामान ले जाते हुए स्टाफ को देखा गया था.
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— Kalam Wali Baai (@shivani_duksh) July 5, 2026
आमिर खान और गौरी स्प्रैट का यह रिश्ता कोई नया नहीं है, दोनों एक-दूसरे को पिछले 25 साल से जानते हैं. लंबे समय तक एक-दूसरे के अच्छे दोस्त रहने के बाद, करीब दो साल पहले इनके बीच प्यार के सिलसिले की शुरुआत हुई थी. इसके बाद आमिर ने अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर मीडिया के सामने गौरी को दुनिया से मिलवाया था और अपने रिश्ते को एक ऑफिशियल नाम दिया था. आज 61 साल की उम्र में आमिर खान और गौरी स्प्रैट शादी कर रहे हैं, जिसे लेकर उनके फैंस और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें लगातार बधाइयां और शुभकामनाएं संदेश भेज रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.