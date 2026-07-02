Aamir Khan Wedding: 5 जुलाई को तीसरी बार दूल्हा बनेंगे 61 साल के आमिर खान, जानें शादी का पूरा प्लान

Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding: आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ 5 जुलाई को शादी करने जा रहे हैं. एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हैं. आइए बताते हैं कि इस शादी को लेकर क्या प्लानिंग की गई है.

आमिर खान और गौरी स्प्रैट 5 जुलाई को शादी करेंगे.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान (Aamir Khan) के घर में आने वाले रविवार यानी 5 जुलाई को शहनाई बजने वाली हैं. दरअसल, वह अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) के साथ शादी करने जा रहे हैं. 61 साल के एक्टर आमिर खान की ये तीसरी शादी है. बताते चलें कि आमिर खान और गौरी स्प्रैट बीते कुछ साल से रिश्ते में हैं. इस कपल की शादी के लिए उनके तमाम चाहने वाले फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इसके साथ ही फैंस अपने पसंदीदा एक्टर आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी के बारे में हर डिटल जानने के लिए उत्सुक हैं. आइए जानते हैं कि दोनों की शादी को लेकर क्या प्लानिंग की गई है.

आमिर खान और गौरी स्प्रैट को लेकर आई ये जानकारी

आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये वेडिंग एक्टर के मुंबई स्थित घर पर होगी. दोनों की शादी के दौरान फैमिली के मेंबर्स और करीबी लोग शामिल होंगे. आमिर खान और गौरी स्प्रैट की ग्रैंड वेडिंग नहीं होगी बल्कि दोनों घर पर रजिस्टर्ड मैरिज करने वाले हैं. दोनों 5 जुलाई के फर्स्ट हाफ में शादी करेंगे और इसमें कपल के बच्चे भी शामिल होंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में भारत से 100-150 मेहमानों की उम्मीद है. ये भी बताया जा रहा है कि कपल ने एक-एक फैमिली को जाकर खुद इनवाइट कया है. हालांकि, आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी सेलब्रिटीज को इनवाइट नहीं किया गया है.

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आमिर खान की पहली और दूसरी शादी 16-16 साल में लिया तलाक

बताते चलें कि आमिर खान ने पहली शादी साल 1986 में रीना दत्ता के साथ की थी और दोनों ने साल 2002 में तलाक ले लिया था. दोनों एक बेटा जुनैद खान और एक बेटी आइरा खान है. इसके बाद आमिर खान ने दूसरी शादी साल 2004 में किरण राव के साथ की थी और दोनों ने साल 2021 में तलाक ले लिया था. दोनों के एक बेटा आजाद है. अब आमिर खान तीसरी शादी करने जा रहे हैं. 61 साल के एक्टर की होने वाली तीसरी दुल्हनिया गौरी स्प्रैट की बात करें तो वह बेंगलुरु की हैं. वह फैशन की फील्ड से जुड़ी रही हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स लंदन से पढ़ाई करने वाली गौरी स्प्रैट अभी आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.