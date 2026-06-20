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Aamir Khan ने बताया अपनी शादी का पूरा प्लान, तीसरी बार दूल्हा बनने जा रहे एक्टर थामेंगे गौरी स्प्रैट का हाथ

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग 5 जुलाई को शादी करने जा रहे हैं. उन्होंने अपनी शादी का पूरा प्लान बताया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 20, 2026 1:21 PM IST
Aamir Khan ने बताया अपनी शादी का पूरा प्लान, तीसरी बार दूल्हा बनने जा रहे एक्टर थामेंगे गौरी स्प्रैट का हाथ

आमिर खान और गौरी स्प्रैट 5 जुलाई को शादी करने वाले हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. 61 साल के एक्टर तीसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं. वह अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) के साथ शादी करने वाले हैं. आमिर खान ने बीते दिनों कन्फर्म किया था कि वह 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे. एक्टर की फैमिली में शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इसी बीच आमिर खान ने बताया है कि वह गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी सादगी से करने वाले हैं. आइए जानते हैं बॉलीवुड एक्टर ने और क्या बताया है.

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आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में शामिल होंगे ये लोग

आमिर खान ने 'डेक्कन क्रॉनिकल' के साथ बात करते हुए अपनी शादी को लेकर डिटेल में बताया है. आमिर खान ने गौरी स्प्रैट संग शादी की बात को कन्फर्म करते हुए बताया कि उनकी शादी धूमधाम से नहीं होगी बल्कि वो सादगी से इंटीमेट वेडिंग करेंगे. आमिर खान ने आगे बताया कि उनकी शादी घर पर होगी. ये एक सिंपल रजिस्टर्ड मैरिज होगी. शादी के दौरान सिर्फ दोनों के रिश्तेदार और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. हम दोनों ही शादी को काफी बेसिक रखना चाहते हैं. वहीं, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आमिर खान ने अपनी शादी की तैयारियों के लिए कुछ समय के लिए काम से ब्रेक लिया है. वह शादी के कुछ दिन बाद '3 इडियट्स' के सीक्वल की शूटिंग शुरू करेंगे.

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आमिर खान और गौरी स्प्रैट कुछ साल से कर रहे थे डेटिंग

बताते चलें कि आमिर खान और गौरी स्प्रैट बीते कुछ साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. एक्टर ने साल 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर ग्रौरी स्प्रैट संग अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी की चर्चाएं काफी समय से चल रही थीं लेकिन कुछ दिनों पहले एक्टर ने खुद कन्फर्म किया था कि वो दोनों शादी करने वाले हैं. फिलहाल, 61 साल के आमिर खान और 47 साल की गौरी स्प्रैट की शादी को लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं. गौरतलब है कि साल 1986 में एक्टर ने रीना दत्ता संग शादी और दोनों का साल 2002 में तलाक हो गया था. इसके बाद साल 2005 एक्टर ने किरण राव संग शादी की थी और दोनों ने साल 2021 में तलाक हो गया था. आमिर खान को पहली शादी से एक बेटा और बेटी है. वहीं, आमिर खान को दूसरी शादी से एक बेटा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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