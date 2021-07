तलाक के बाद पहली बार साथ दिखे Aamir Khan-Kiran Rao, फोटो देखकर उछलीं Samantha Akkineni

Aamir Khan and Kiran Rao first photo post announcing divorce go viral from Laal Singh Chaddha shoot: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) ने चंद दिनों पहले ही अपनी दूसरी पत्नी किरण राव (Kiran Rao) के साथ तलाक का ऐलान कर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। आमिर खान और किरण राव ने शादी के 15 साल बाद एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया है। इसके बाद से ही आमिर खान की निजी जिंदगी एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। तलाक के ऐलान के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha) की शूटिंग में बिजी हो गए हैं। बीते दिनों ही फिल्म स्टार अपनी फिल्म की टीम के साथ शूटिंग के लिए लद्दाख के लिए निकले थे। अब फिल्म स्टार आमिर खान और किरण राव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है। Also Read - तलाक के बाद भी ‘एक साथ’ हैं ये फिल्मी सितारे, कानून का बंधन भी नहीं तोड़ पाया इनका ये रिश्ता !!

तलाक के बाद पहली बार सामने आई आमिर खान और किरण राव की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल तेज कर दी है। इस तस्वीर में आमिर खान सेना की वर्दी में नजर आ रहे हैं। जबकि उनके साथ एक्स वाइफ किरण राव भी पोज देती हुईं दिख रही है। इस तस्वीर को साउथ फिल्म स्टार नागा चैतन्य ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस तस्वीर को आप यहां देख सकते हैं।

आमिर खान और किरण राव को साथ देखकर खुशी से झूमी सामंथा अक्किनेनी

आमिर खान और किरण राव के साथ सामने आई नागा चैतन्य की इस तस्वीर को देख साउथ फिल्म अदाकारा सामंथा अक्किनेनी खुशी से झूम उठी। एक्ट्रेस ने अपने पति नागा चैतन्य की इस तस्वीर को तुरंत ही इंस्टाग्राम पर री-पोस्ट किया। साथ ही आमिर खान संग नागा चैतन्य की इस तस्वीर पर कमेंट कर एक्ट्रेस ने लिखा, 'ये, ये, ये, आभार।'

नागा चैतन्य की डेब्यू बॉलीवुड फिल्म है लाल सिंह चड्ढा

बता दें कि साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य आमिर खान के प्रोडक्शन तले बन रही इस फिल्म के साथ बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। नागा चैतन्य फिल्म में आमिर खान के दोस्त का किरदार निभा रहे हैं। नागा चैतन्य से पहले ये किरदार तमिल स्टार विजय सेतुपति को ऑफर किया गया था। किन्हीं कारणों से वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए।