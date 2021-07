Laal Singh Chaddha: Aamir Khan पर लगा लद्दाख में गंदगी फैलाने का आरोप, देखें वीडियो

Aamir Khan accused of littering: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) कुछ दिनों पहले ही लद्दाख में अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha) की शूटिंग करने पहुंचे थे, जहां से सामने आई तस्वीर इंटरनेट पर काफी वायरल हुई। आमिर खान की फिल्म के सेट से सामने आया एक और वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि आमिर खान और लाल सिंह चड्ढा की टीम ने लद्दाख में बहुत गंदगी फैलाई है। शूटिंग के लिए यूज की गई चीजें क्रू मेंबर्स ने वहीं पर छोड़ दीं, जिसकी वजह से लद्दाख के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। Also Read - तलाक के बाद पहली बार साथ दिखे Aamir Khan-Kiran Rao, फोटो देखकर उछलीं Samantha Akkineni

लद्दाख के रहने वाले एक व्यक्ति ने इंटरनेट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ‘लद्दाख के गांव को ये गिफ्ट बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने दिया है, जो लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करने आए थे। आमिर खान ने सत्यमेव जयते के दौरान पर्यावरण को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कीं लेकिन जब बात खुद की आई तो ये किया...।’

This is the gift Bollywood star Amir Khan's upcoming movie Lal Singh Chada has left for the villagers of Wakha in Ladakh.

Amir Khan himself talks big about environmental cleanliness at Satyamev Jayate but this is what happens when it comes to himself. pic.twitter.com/exCE3bGHyB

