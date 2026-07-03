5 जुलाई को दूल्हा बनेंगे आमिर खान, शादी का ऐलान करते समय ऐसा था बेटे जुनैद का रिएक्शन, देखें वीडियो

Aamir Khan Video: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने मीडिया के सामने अनाउंस किया है कि वो 5 जुलाई को शादी करने वाले हैं. इस दौरान उनके बेटे जुनैद खान का रिएक्शन देखने वाला था.

आमिर खान गौरी स्प्रैट की 5 जुलाई को शादी होगी.

बॉलीवुड स्टार आमिर खान (Aamir Khan) आने वाले रविवार यानी 5 जुलाई को तीसरी शादी करने जा रहे हैं. वह अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) को दुल्हनिया बनाने वाले हैं. आमिर खान ने बीते महीने अनाउंस किया था कि वह शादी करने वाले हैं. अब उन्होंने मीडिया के सामने ऑन कैमरा बताया है कि 5 जुलाई को उनकी शादी होने जा रही है और इस दौरान उनका बेटा जुनैद खान (Junaid Khan) भी मौजूद था. जब आमिर खान ने अपनी शादी को लेकर ऐलान किया तो उस समय जुनैद खान का रिएक्शन देखने वाला था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आमिर खान की बात पर बेटे का ऐसा था रिएक्शन

आमिर खान ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए शादी पर अपडेट दिया है. जब उनसे शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, '5 जुलाई को मेरी शादी है. बहुत छोटी शादी है. हम दोनों घर पर ही कर रहे हैं. बस फैमिली होगी और कुछ खास दोस्त होंगे. छोटी सी तैयारी, घर पर ही शादी होगी. आप सबकी दुआएं चाहिए. प्रार्थना कीजिए कि हम दोनों खुश रहें और हमारी जिंदगी का सफर अच्छा रहे.' आमिर खान जब अपनी शादी के बारे में बात कर रहे थे तब उनके साथ बेटे जुनैद खान भी मौजूद थे. पिता के शादी का ऐलान करते समय जुनैद खान मुस्कुराते रहे. उनका ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है. आमिर खान और जुनैद खान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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आमिर खान के हो चुके हैं दो तलाक

आमिर खान ने तीसरी शादी को लेकर बात की और इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि वेडिंग काफी सिंपल तरीके से होने वाली है और कोई सेलिब्रिटीज इसमें शामिल नही होगा. बताते चलें की 61 साल के आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी करने जा रहे हैं. इससे पहले एक्टर ने साल 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी और 2002 में तलाक ले लिया था. आमिर खान ने साल 2005 में किरण राव के साथ शादी की थी और 2021 में तलाक ले लिया था. उनके पहली शादी से दो बच्चे और दूसरी शादी से एक बच्चा है. गौरतलब है कि आमिर खान ने साल 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी स्प्रैट के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.