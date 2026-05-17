एक दिन के सेट पर आमिर खाने से खूब डांट खाते थे जुनैद? Pragati Mishra ने खोली पोल Exclusive

Aamir Khan behavior with Junaid Khan: अपन इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आमिर खान एक दिन के सेट पर जुनैद खान के साथ कैसा व्यवहार किया करते थे. इस बात का खुलासा अदाकारा प्रगति मिश्रा ने किया है.

एक दिन के सेट पर आमिर खाने से खूब डांट खाते थे जुनैद?

Aamir Khan behavior with Junaid Khan: बॉलीवुड अदाकारा प्रगति मिश्रा इस समय बॉलीवुड में अपना नाम चमकाने में जुटी हुई हैं. ओटीटी में धमाल मचाने के बाद हाल ही में उन्होंने आमिर खान के प्रोडक्शन तले बनी फिल्म 'एक दिन' (Ek Din) में काम किया है. इस फिल्म में प्रगति मिश्रा को आमिर खान के बेटे जुनैद खान (Junaid Khan) और साई पल्लवी (Sai Pallavi) जैसे सितारों के साथ काम करने का मौका मिला है. हाल ही में प्रगति मिश्रा ने खुलासा किया है कि आमिर खान फिल्म के सेट पर जुनैद खान के साथ कैसा व्यवहार किया करते थे. बॉलीवुड लाइफ हिंदी से बात करते हुए प्रगति मिश्रा ने कहा, आमिर खान जितने अच्छे एक्टर हैं वो उतने ही अच्छे इंसान भी हैं. फिल्म के सेट पर वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करते थे. हाल ये है कि आमिर खान ने कभी भी सेट पर ऊंची आवाज में बात नहीं की. उन्होंने किसी भी गलती के लिए जुनैद को नहीं डाटा. हम लोगों का काम आमिर खान की वजह से बहुत स्मूदली होता था. न कोई हंगामा न कोई शोर शराबा... हम लोग समय से पहले ही शूटिंग खत्म कर लेते थे. ये मेरे साथ भी पहली बार हुआ कि बिना किसी हंगामे के पूरी फिल्म बन गई.

बॉलीवुड को लेकर प्रगति मिश्रा ने दिया बड़ा बयान

प्रगति मिश्रा के इस बयान ने एक बात साफ कर दी है कि आमिर खान को असल जिंदगी में इतना भी गुस्सा नहीं आता है. इसके बाद प्रगति मिश्रा ने बताया कि ओटीटी और बॉलीवुड में कहां काम करने में उनको मजा आया है. इस सवाल का जवाब देते हुए प्रगति मिश्रा ने कहा, बॉलीवुड और ओटीटी दोनों का कसॉन्सेप्ट अलग है. फिल्म में आपके पास बहुत लिमिटेड समय होता है. जबकि ओटीटी आपको एक्सप्लोर करने का मौका देती है. फिल्म में काम के दौरान मैंने आमिर, जुनैद खान और साई पल्लवी से बहुत कुछ सीखा.

अपने किरदार को लेकर प्रगति मिश्रा ने कही ये बात

प्रगति मिश्रा ने फिल्म एक दिन में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए बताया, फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले मेरी मुलाकात आमिर खान से हुई थी. यहां पर उन्होंने मुझे किरदार के बारे में बताया था. सेट पर जाने से पहले हम किरदारों की इतनी रिहर्सल कर लेते थे कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती थी. आमिर खान के साथ काम करके मुझे सच में बहुत मजा आया. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…