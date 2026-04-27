ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • बेटे जुनैद की फिल्म 'एक दिन' के इवेंट में सबके सामने रो पड़े आमिर खान, एक्टर के साथ साई पल्...

बेटे जुनैद की फिल्म 'एक दिन' के इवेंट में सबके सामने रो पड़े आमिर खान, एक्टर के साथ साई पल्लवी भी आईं नजर

आमिर खान ने जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' के म्यूजिकल इवेंट में अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और रो पड़े. सई पल्लवी और जुनैद की यह कहानी अब बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रहें हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 27, 2026 9:46 AM IST

बेटे जुनैद की फिल्म 'एक दिन' के इवेंट में सबके सामने रो पड़े आमिर खान, एक्टर के साथ साई पल्लवी भी आईं नजर
इवेंट में रो पड़े आमिर खान

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आमिर खान अपने काम को लेकर जितने सख्त और डिसिप्लिन माने जाते हैं, अपने परिवार के प्रति वे उतने ही कोमल और भावुक भी हैं. रविवार की शाम मुंबई में आयोजित एक विशेष म्यूजिकल इवेंट 'एक दिन की महफिल' में यह देखने को मिला. आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी और उनके बेटे जुनैद खान की पहली थिएटर रिलीज फिल्म 'एक दिन' के प्रमोशन के मौके पर आमिर खान की आंखें भर आई.

पिता के आंसू छलक पड़े

इवेंट के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में आमिर खान काफी इमोशनल नजर आए. वे अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कैमरे में कैद हुए. यह आंसू उस गर्व के थे, जो एक पिता अपने बेटे को मेहनत करते हुए देखकर महसूस करता है. आमिर खान ने पहले भी कई बार शेयर किया है कि वे चाहते थे कि जुनैद इसी फिल्म से अपना फिल्मी सफर शुरू करें. गुलाबी टी-शर्ट और ब्लैक पैंट में साधारण लुक में पहुंचे आमिर उस शाम एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि केवल एक पिता के रूप में नजर आए.

Also Read
Pahalgam Attack: जब पहलगाम में हुई बर्बरता को देखकर खौला पूरे बॉलीवुड का खून, हाल देखकर फटा कलेजा

सई पल्लवी की हुई जमकर तारीफ

आमिर खान केवल अपने बेटे की तारीफ नहीं की, बल्कि उन्होंने फिल्म की लीड एक्ट्रेस सई पल्लवी के लिए कुछ ऐसे शब्द कहे जो चर्चा का विषय बन गए हैं. आमिर ने मंच से खुले तौर पर घोषणा की, "मेरे हिसाब से आज की तारीख में हमारे देश की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस सई पल्लवी हैं." आमिर का यह बयान सई पल्लवी के लिए बहुत बड़ा सम्मान माना जा रहा है, क्योंकि वे इसी फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं.

जुनैद खान के साथ नजर आने वाली सई पल्लवी के लिए यह साल बेहद खास है. 'एक दिन' के बाद वे नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में सीता की भूमिका निभाती दिखेंगी. आपको बता दें कि 'रामायण' भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है, जिसका बजट लगभग 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. यह फिल्म दो हिस्सों में रिलीज होगी और इसका पहला भाग दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा.

जुनैद खान का फिल्मी सफर

जुनैद खान ने अपने करियर की शुरुआत ओटीटी फिल्म 'महाराज' से की थी, जो काफी विवादों के बाद सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी. इसके बाद उन्हें खुशी कपूर के साथ फिल्म 'लवयापा' में भी देखा गया. लेकिन 'एक दिन' जुनैद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी पहली बड़ी थिएटर रिलीज है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

'एक दिन की महफिल' के जरिए फिल्म के गाने और इसकी कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है. यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Aamir Khan Ek Din Film Junaid Khan Sai Pallavi