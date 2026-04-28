आमिर खान ने कन्फर्म किया 3 Idiots का सीक्वल, एक्टर ने कहा- 'एक बार फिर मुझे...'...

3 Idiots Sequel Confirmed: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' के सीक्वल को कन्फर्म किया. उन्होंने फिल्म को लेकर खुलकर बात की है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म '3 इडियट्स' (3 Idiots) साल 2009 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भारत में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की थी. फिल्म '3 इडियट्स' पहली बॉलीवुड मूवी थी, जिसने 200 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म कहानी से लेकर स्टार्स की एक्टिंग तक सबकुछ बेहतरीन था. आमिर खान ने अब इस फिल्म का सीक्वल कन्फर्म कर दिया है. इसके साथ ही एक्टर ने फिल्म फिल्म '3 इडियट्स' के सीक्वल में अपने रोल पर बात की है. आइए जानते हैं कि आमिर खान ने क्या कहा है.

फिल्म '3 इडियट्स' पर काम कर रहे हैं राजकुमार हिरानी

एक्टर आमिर खान ने 'अमर उजाला' से फिल्म '3 इडियट्स' के सीक्वल पर बात की है. उन्होंने इसके सीक्वल को कन्फर्म किया है. आमिर खान से सवाल किया गया कि दादा साहेब फाल्के पर बन रही उनकी फिल्म का क्या स्टेटस है? इस सवाल का जवाब देते हुए एक्टर फिल्म '3 इडियट्स' के सीक्वल पर बात की. आमिर खान ने कहा, दादा साहेब फाल्के की कहानी बहुत ही प्रेरित करने वाली है. इस पर राजकुमार हिरानी काम कर रहे थे. उन्होंने फिल्म के तीन ड्राफ्ट बनाए लेकिन अभी तक वह स्क्रिप्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्होंने उसे अभी होल्ड पर डाल दिया है. लेकिन इस समय राजकुमार हिरानी फिल्म 3 इडियट्स के दूसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं.

आमिर खान ने अपने किरदार पर की बात

आमिर खान ने आगे कहा, 'मैंने इसकी कहानी सुनी है. ये बहुत अच्छी लिखी गई है. इस समय इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है. हमारे किरदार अपने फिल्म 3 इडियट्स में देखे थे. इस बार भी उनकी ही स्टोरी होगी लेकिन 10 साल बात की है. राजकुमार हिरानी और अभिजात ने कहानी को बहुत अच्छे से कंसीव किया है. तो एक बार फिर मुझे फुंसुक वांगड़ू के अपने किरदार में उतरना पड़ेगा.' बताते चलें कि आमिर खान ने फिल्म '3 इडियट्स' में फुंसुक वांगड़ू का रोल किया था. उनके अलावा दोनों दोस्त फरहान (आर माधवन) और राजू (शरमन जोशी) के काम को काफी पसंद किया गया था. राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म '3 इडियट्स' में बोमन ईरानी, करीना कपूर, मोना सिंह, जावेद जाफरी नजर आए थे. आमिर खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार फिल्म 'सितारे जमीन पर' में नजर आए थे. ये फिल्म साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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