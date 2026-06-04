Aamir Khan ने गौरी स्प्रैट संग शादी की खबरों पर लगाई मुहर, एक्टर ने कहा- 'हम एक-दूसरे को लेकर सीरियस हैं'

Aamir Khan Confirms Third Marriage: बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने अपनी शादी की खबर को कन्फर्म कर दिया है. उन्होंने बताया है कि किस डेट को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी करने वाले हैं.

आमिर खान ने अपनी शादी पर बात की है.

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) की उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) संग शादी की खबरें एक दिन पहले आई थीं. अब 61 साल के एक्टर ने खुद शादी की खबरों पर मुहर लगा दी थी. आमिर खान ने ना सिर्फ शादी की खबर को कन्फर्म किया बल्कि वेडिंग डेट भी बता दी है इसके बाद आमिर खान के फैंस काफी खुश हो गए हैं. बताते चलें कि एक्टर ने बीते साल 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी स्प्रैट के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. अब ये कपल शादी करने जा रहा है. आइए जानते हैं कि आमिर खान ने गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी करने को लेकर क्या बात कही है.

आमिर खान और गौरी स्प्रैट 5 जुलाई को करेंगे शादी

मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपनी शादी की खबर को कन्फर्म करके फैंस को खुशखबरी दी है. उन्होंने 'वैरायटी इंडिया' के साथ बात करते हुए कहा, 'मैं फिलहाल अमेरिका में हूं. शादी की खबर सच है. ये 5 जुलाई को है. अब हम दोनों अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं. मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं. गौरी और मैं एक-दूसरे को लेकर सीरियस हैं और हमारा रिश्ता बेहद मजबूत है. हम पार्टनर हैं, हम साथ हैं. दिल से तो मैं पहले ही शादी कर चुका हूं. इसलिए, अपने रिश्ते को ऑफिशियल रूप देना हमारी पार्टनरशिप का एक नेचुरल प्रोग्रेशन लगता है.' 61 साल के आमिर खान के गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी के बयान के आने के बाद उनके तमाम चाहने वाले फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है.

आमिर खान का दो बार हो चुका है तलाक

आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी करने जा रहे हैं. इससे पहले उनके दो तलाक हो चुके हैं. आमिर खान ने साल 1986 में पहली शादी रीना दत्ता के साथ की थी. दोनो का साल 2002 में तलाक हो गया था. इसके बाद आमिर खान ने साल 2005 दूसरी शादी किरण राव के साथ की थी. दोनों ने साल 2021 में तलाक ले लिया था. आमिर खान और रीना दत्ता के बेटा जुनैद खान और एक बेटी आयरा खान है. वहीं, आमिर खान और किरण राव एक बेटा आजाद है. वहीं, आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट की बात करें तो वह पहले शादी कर चुकी हैं और उनका एक बेटा है. गौरी स्प्रैट अपने बॉयफ्रेंड आमिर खान से 14 साल छोटी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.