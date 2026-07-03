तीसरी बार घोड़ी चढ़ने से पहले जमाने के सामने आए Aamir Khan, जमाने के सामने कह दी इतनी बड़ी बात

Aamir Khan confirms third marriage with Gauri Spratt: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और गौरी स्प्रैट अगले 2 दिनों में शादी करने जा रहे हैं. 5 जुलाई से ठीक पहले ही आमिर खान ने अपनी शादी को लेकर चुप्पी तोड़ दी है. चलिए जानते हैं कि आमिर खान ने अपनी शादी को लेकर क्या खुलासा किया है.

तीसरी बार घोड़ी चढ़ने से पहले जमाने के सामने आए Aamir Khan

Aamir Khan confirms third marriage with Gauri Spratt: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान (Aamir Khan) लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) के साथ 5 जुलाई को शादी करने वाले हैं. 61 साल की उम्र में आमिर खान की ये तीसरी शादी होने वाली है. इस खबर ने आमिर के फैंस का दिल खुश कर दिया था. ये खबर सामने आने के बाद से ही आमिर खान को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही थीं. दावा किया जा रहा था कि किस तरह से आमिर खान तीसरी शादी करने वाले हैं. इसी बीच खुद आमिर खान ने अपनी शादी को लेकर चुप्पी तोड़ दी है. आमिर खान ने बताया है कि उनकी शादी आखिर कैसी होने वाली है. हाल ही में आमिर खान मीडिया से टकरा गए. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए आमिर खान ने कहा, शादी हो रही है 5 जुलाई को... बहुत छोटी सी शादी है. घर पर ही कर रहे हैं. दोनों परिवारों के लोग इस शादी में रहने वाले हैं. ये बात बोलकर आमिर खान ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है.

आमिर खान की शादी क्यों होगी खास?

आमिर खान के इस बयान ने एक बात साफ कर दी है कि उनकी शादी में ज्यादा तामझाम नहीं होने वाला है. बस रस्मों में परिवार के लोग और खास दोस्त ही शामिल होंगे. बीते दिन ही खबर आई थी कि आमिर खान रजिस्टर्ड मैरिज करने की प्लानिंग कर रहे हैं. आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में 100-150 से ज्यादा मेहमान नहीं शामिल होंगे. माना जा रहा है कि आमिर खान ने अपनी शादी में किसी भी बॉलीवुड सितारे को नहीं बुलाया है. दावा तो ये भी किया जा रहा है कि खुद आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने अपने परिवार के लोग और दोस्तों को शादी का कार्ड दिया है.

#AamirKhan confirmed his 3rd wedding with Gauri Spratt happening on July 5th : “Chota sa function hoga”pic.twitter.com/6vlWaz8BU6 — Indian Cinema ?? (@Indiancinema_in) July 2, 2026

राजकुमार हिरानी से टकराए आमिर खान

आपको बता दें कि जिस समय आमिर खान अपनी और गौरी स्प्रैट की शादी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक उसी समय राजकुमार हिरानी वहां पर पहुंच गए. राजकुमार हिरानी को देखते ही आमिर खान ने उनको अपने गले लगा लिया. राजकुमा हिरानी को आमिर खान के साथ देखकर फैंस को अचानक ही थ्री इडियट्स की याद आ गई. वैसे भी ये दोनों थ्री इडियट के तीसरे पार्ट की तैयारी कर रहे हैं. वहीं फैंस अब आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…