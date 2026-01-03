'40 साल के आदमी से शादी करने पर यही मिलता है', Aamir Khan की बेटी ने दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर किया ये पोस्ट

Ira Khan-Nupur Shikhare Wedding Anniversary: आमिर खान की बेटी आइरा खान ने शादी की दूसरी सालगिरह के मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. उनका ये पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रहा है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) की बेटी आइरा खान (Ira Khan) ने साल 2024 में 3 जनवरी को अपने लॉन्गटर्म बॉयफ्रेंड नूपुर शिखरे (Nupur Shikhare) के साथ शादी की थी. दोनों ने काफी खास अंदाज में शादी की थी और इसके वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ थे. अब आइरा खान और नूपुर शिखरे की शादी की दूसरी सालगिरह है. इस मौके पर इस कपल ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट शेयर किया है. आमिर खान की बेटी ने सोशल मीडिया पर बात लिखी है वो लोगों का ध्यान खींच रही है. आइए जानते हैं कि आइरा खान ने क्या लिखा है.

आइरा खान और नूपुर शिखरे

आइरा खान और नूपुर शिखरे आज दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. नूपुर शिखरे ने अपनी शादी की तस्वीरों का मोंटाज वीडियो शेयर किया है. बैकग्राउंड में फिल्म 'आशिकी' का गाना 'एक सनम चाहिए आशिकी के लिए' बज रहा है. इस वीडियो की एडिटिंग काफी तारीफ हो रही है. नूपुर शिखरे ने वीडियो के साथ लिखा है, 'शादी की दूसरी सालगिरह मुबारक हो. बधाई हो आयरा खान, मेरे साथ शादी के दो साल सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए. तुम बहुत बहादुर हो. आई लव यू.' आयरा खान ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर शेयर किया है. इसके साथ लिखा है, '40 साल के आदमी से शादी से शादी करने पर यही मिलता है.'

TRENDING NOW

आयरा खान और नूपुर शिखरे ने 2024 में की शादी

गौरतलब है कि आयरा खान और नूपुर शिखरे कोविड-19 के दौरान एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. नूपुर शिखरे फिटनेस ट्रेनर हैं और आयरा खान को ट्रेनिंग दे रहे थे. इस दौरान दोनों को प्यार हो गया. इस कपल ने अपने रिश्ते को किसी से छिपाया नहीं और अक्सर फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं. आयरा खान और नूपुर शिखरे ने साल 2024 में 3 जनवरी को कोर्ट मैरिज की थी. इसके बाद दोनों ने 10 जनवरी को उदयपुर में शाही शादी का आयोजन किया था और फिर एक वेडिंग रिस्पेशन दिया था. बताते चलें कि आयरा खान बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता की बेटी हैं. आमिर खान ने किरण राव से शादी की थी और उनसे भी तलाक हो चुका है. इस समय एक्टर गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं. आमिर खान ने ने बीते साल 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर अपने और गौरी स्प्रैट के रिश्ते को कन्फर्म किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more