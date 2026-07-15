'बहनों की शादी हिंदुओं...' Love Jihad के आरोपों को आमिर खान ने किया खारिज, अपने परिवार का सच बताकर ट्रोलर्स की बोलती की बंद

गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी के बाद चौतरफा विवादों में घिरे आमिर खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. लव जिहाद के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अभिनेता ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है.

Love Jihad के आरोपों को आमिर खान ने किया खारिज (SpiceSocial)

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने 61 वर्ष की उम्र में गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी रचाई, जिसके बाद से ही वे लगातार विवादों में बने हुए हैं. शादी के बाद से ही उन्हें दोनों तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, जहां एक तरफ बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों ने उन पर 'लव जिहाद' का आरोप लगाते हुए उन्हें इसका 'ब्रांड एंबेसडर' तक घोषित कर दिया, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही मुफ्ती मौलाना इब्राहिम हुसैन ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर इस शादी को 'हराम' करार दिया है. मौलाना का तर्क है कि इस्लामिक कानून के तहत कोई भी मुस्लिम पुरुष किसी गैर-मुस्लिम महिला से तब तक निकाह नहीं कर सकता जब तक वह इस्लाम न कबूल कर ले. इस विरोध और बिहार में बजरंग दल द्वारा पुतला फूंके जाने के बाद, अब आमिर खान ने इन तमाम आरोपों पर अपनी पहली और बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है.

आमिर खान का बयान

इन गंभीर आरोपों का जवाब देते हुए आमिर खान ने अपने पारिवारिक इतिहास का हवाला दिया और आलोचकों की बोलती बंद कर दी. रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता ने कहा कि उनका परिवार हमेशा से बेहद उदार और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला रहा है. उन्होंने साफ किया कि उनकी दोनों बहनों और उनकी बेटी की शादी हिंदू परिवारों में हुई है, जबकि उनके कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला को अपना जीवनसाथी चुना है. आमिर ने बताया कि गौरी, रीना या किरण किसी ने भी उनसे शादी करने के लिए कभी अपना मजहब नहीं बदला, क्योंकि ये सभी शादियां सिविल मैरिज के तहत हुई थीं. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि गौरी हिंदू नहीं बल्कि एक ईसाई महिला हैं, जो अपने धर्म का बहुत कट्टरता से पालन भी नहीं करतीं.

100 करोड़ के स्काईविला पर सफाई

अपनी शादी के विवादों के अलावा, आमिर खान ने मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल में 100 करोड़ रुपये का आलीशान 'स्काईविला' बनवाने की उड़ रही अफवाहों पर भी स्थिति साफ की है. मीडिया में आ रही इन खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने बताया कि वे कोई नया महल नहीं खड़ा कर रहे हैं, बल्कि मुंबई के अन्य इलाकों की तरह ही उनके मौजूदा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का रीडेवलपमेंट हो रहा है. यह फैसला उनकी हाउसिंग सोसाइटी के सभी 24 सदस्यों ने मिलकर लिया है, जिसमें वह बिल्डर भी शामिल है जिसने इस पूरी इमारत का एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया है और अब वह उसका मालिक है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.