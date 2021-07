Fact Check: Aamir Khan ने Barkha Dutt के लिए नहीं दिया Kiran Rao को तलाक, यहां जानें वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई

Aamir Khan did not divorce Kiran Rao for Barkha Dutt: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) ने अपने तलाक की खबर से फैंस को हैरान कर दिया है। किरण राव (Kiran Rao) और आमिर खान पिछले 15 सालों से एक-दूसरे के साथ थे। इनकी जिंदगी में सबकुछ ठीक चल रहा था लेकिन तलाक के ऐलान ने लोगों को चौंका दिया है। आमिर खान ने किरण राव से शादी करने के लिए रीना दत्ता (Reena Dutta) को तलाक दिया था, जिस कारण कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा है कि वो किरण से अलग हो रहे हैं। आमिर खान और किरण राव ने तलाक की असल वजह नहीं बताई है। इन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि ये साथ में आजाद की परवरिश करेंगे। Also Read - Aamir Khan-Kiran Rao तलाक मामले में कूदीं Kangana Ranaut, बोलीं ‘बच्चा हमेशा मुसलमान ही क्यों...’

आमिर खान के द्वारा किए गए तलाक के ऐलान के बाद से ही लोगों के व्हाट्सएप पर एक मैसेज फैल रहा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि आमिर ने किरण राव को बरखा दत्त के लिए छोड़ा है। इस मैसेज के साथ एक वीडियो भी शेयर हो रहा है, जिसमें एंकर बरखा दत्त और आमिर खान के रिश्ते के बारे में बता रही है। इस मैसेज को पढ़ने के बाद कई लोग मान रहे हैं कि आमिर खान और किरण राव के तलाक के पीछे बरखा दत्त हैं लेकिन यह सच नहीं है।

इंटरनेट के जमाने में कई लोग बड़े स्टार्स के बारे में झूठ फैलते हैं। आमिर खान भी इसी तरह के झूठ के शिकार हो गए हैं। असल में यह वीडियो सालों पुराना है, जब बरखा दत्त और आमिर खान एक साथ कारगिल गए थे। उस दौरान मीडिया में आमिर खान और बरखा दत्त का नाम उछला था। आमिर खान और बरखा दत्त ने इन अफवाहों पर कभी बयानबाजी नहीं की और मामला अपने आप ही शांत हो गया लेकिन किरण राव से तलाक लेते ही आमिर खान और बरखा दत्त का नाम फिर से जुड़ने लगा है और कुछ लोग इंटरनेट की मदद से झूठ फैला रहे हैं।