Aamir Khan गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से करने जा रहे तीसरी शादी, क्यों हुआ था रीना दत्ता और किरण राव से तलाक?

Aamir Khan Divorce Reason: आमिर खान ने पहली शादी रीना दत्ता और दूसरी शादी किरण राव से की थी. एक्टर की दोनों शादियां 16-16 साल चलीं. आइए जानते हैं कि उनके तलाक क्यों हुए थे?

आमिर खान का दो बार तलाक हो चुका है.

बॉलीवुड स्टार आमिर खान (Aamir Khan) बीती 14 मार्च को 61 साल हो गए हैं. इससे ठीक एक साल पहले एक्टर ने अपने 60वें बर्थडे गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) के साथ अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी थी. इसके बाद से दोनों की शादी की अटकलें लग रही थीं. अब आमिर खान ने कन्फर्म कर दिया है कि वह तीसरी शादी करने जा रहे हैं. उन्होंने बताया है कि वह गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ 5 जुलाई को शादी करेंगे. गौरतलब है कि आमिर खान की पहले दो शादी हो चुकी हैं. दिलचस्प बात है कि एक्टर को दोनों शादियां 16-16 साल चलीं. आइए जानते हैं कि एक्टर का पहली पत्नी रीना दत्ता (Reena Dutta) और दूसरी पत्नी किरण राव (Kiran Rao) से तलाक क्यों हुआ था.

रीना दत्ता को समय नहीं दे पा रहे थे आमिर खान

एक्टर आमिर खान ने करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' में कहा था था कि जब उनकी शादी हुई थी तब वह मैच्योर नहीं थे. इस अभाव के कारण भी उनके रिश्ते में अलगाव हुआ था. वह एक पिता और पति की जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहे थे. अपने काम में व्यस्त होने के चलते वो अपनी पत्नी और बच्चो को समय नहीं दे पा रहे थे. हालांकि, उनका और रीना दत्ता का तलाक उनके लिए बेहद दुखदायक रहा था.

आमिर खान और किरण राव के रिश्ते में आया बदलाव

आमिर खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, 'मैं और किरण सच में एक परिवार की तरह हैं. लेकिन हमारे पति और पत्नी के रिश्ते में खास बदलाव देखने को मिला और हम शादी की संस्था का सम्मान करना चाहते थे. हालांकि, हम हमेशा एक-दूसरे के पक्ष में रहने वाले हैं. हम एक साथ काम कर रहे थे और पास में रहते थे. लेकिन अब हम पति-पत्नी नहीं थे और इसलिए हमने अलग होने का फैसला किया.'

आमिर खान की 16-16 साल चलीं दोनों शादियां

बताते चलें कि आमिर खान ने साल 1986 में रीना दत्ता के साथ शादी की थी. आमिर खान और रीना दत्ता की शादी 16 साल चली और 2002 में दोनों ने तलाक ले लिया था. आमिर खान और रीना दत्ता के एक बेटा जुनैद खान और बेटी आयरा खान हैं. आमिर खान ने साल 2005 में किरण राव के साथ शादी की थी. आमिर खान और किरण राव की शादी भी 16 साल चली और 2021 में दोनों ने तलाक ले लिया. आमिर खान और किरण राव का सरोगेसी एक बेटा आजाद है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.