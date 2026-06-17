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रीना दत्ता, किरण राव और गौरी स्प्रैट को साथ कार में देख चकराया लोगों का सिर, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं ऐसे-ऐसे मजेदार कमेंट्स

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान अपने पारिवारिक तालमेल को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. अपनी तीसरी शादी से ठीक पहले आमिर को उनकी दोनों एक्स पत्नियों और होने वाली दुल्हन गौरी स्प्रैट के साथ एक ही कार में मस्ती करते देखा गया.

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By: Shreya Pandey | Published: June 17, 2026 2:12 PM IST
रीना दत्ता, किरण राव और गौरी स्प्रैट को साथ कार में देख चकराया लोगों का सिर, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं ऐसे-ऐसे मजेदार कमेंट्स

नेक्स्ट लेवल बॉन्डिंग

बॉलीवुड में रिश्तों के टूटने और बिखरने की खबरें तो आम हैं, लेकिन सुपरस्टार आमिर खान ने अपने पारिवारिक रिश्तों को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जिसे देखकर हर कोई दंग है. अपनी तीसरी शादी के बंधन में बंधने जा रहे आमिर खान इन दिनों इंटरनेट पर अपने मॉडर्न फैमिली डायनामिक की वजह से जबरदस्त सुर्खियों में हैं. शादी की शहनाइयां बजने में अब बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं, और ऐसे में आमिर की दोनों एक्स पत्नियों रीना दत्ता और किरण राव का उनकी होने वाली दुल्हन गौरी स्प्रैट के साथ जो दोस्ताना बॉन्ड देखने को मिला है.

एक ही गाड़ी में नजर आया परिवार

सोशल मीडिया पर इस अनोखे रीयूनियन का एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है. इस क्लिप में आमिर खान अपनी होने वाली पत्नी गौरी स्प्रैट, दूसरी एक्स-वाइफ किरण राव, पहली एक्स-वाइफ रीना दत्ता और छोटे बेटे आजाद राव खान के साथ डिनर के बाद बाहर निकलते दिखाई देते हैं. हैरानी की बात यह है कि यह पूरा परिवार अलग-अलग गाड़ियों के बजाय एक ही कार में सवार हो जाता है.

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वीडियो में आमिर खान आगे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि पिछली सीट पर किरण राव, बेटा आजाद और होने वाली दुल्हन गौरी स्प्रैट एक साथ बैठे हैं. इसी बीच आमिर की पहली पत्नी रीना दत्ता भी आकर उसी गाड़ी में बैठ जाती हैं. गाड़ी चलने से ठीक पहले गौरी और किरण को आपस में गुफ्तगू करते और ठहाके लगाते देखा जा सकता है. सौतनों के बीच की यह हंसी और दोस्ती देखकर लोग हैरान हैं.

सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी है. एक्स पत्नियों के बीच इतने शानदार तालमेल और होने वाली नई दुल्हन के साथ उनकी केमिस्ट्री पर फैंस तरह-तरह के सवाल और तारीफें कर रहे हैं. एक यूजर ने हैरानी जताते हुए पूछा, "डियर आमिर खान, आखिर आप यह सब कैसे मैनेज कर लेते हैं?" वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "यह वाकई एक कमाल का परिवार है" कुछ यूजर्स ने तो इसे आमिर खान का 'नेक्स्ट लेवल टैलेंट' तक करार दे दिया है.

5 जुलाई को तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर

आमिर खान और गौरी स्प्रैट के बीच लंबे समय से चल रहा रिश्ता अब शादी के अंजाम तक पहुंचने वाला है. आमिर खान ने खुद इन खबरों पर पक्की मुहर लगा दी है. एक इंटरनेशनल मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में आमिर ने साफ किया कि उनकी शादी की खबरें 100% सच हैं और वे 5 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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