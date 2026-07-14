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Aamir Khan की तीसरी शादी पर मचा बवाल, एक्टर के खिलाफ जारी हुआ फतवा! मौलाना बोले- 'यह शादी हराम है'

Aamir Khan ने हाल ही में गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की है, लेकिन अब इस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. आमिर और गौरी के निकाह को मुख्य मुफ्ती मौलाना इब्राहिम हुसैन 'हराम' बताया है और इस शादी को शरियत के खिलाफ बताते हुए फतवा जारी किया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 14, 2026 9:25 PM IST
Aamir Khan की तीसरी शादी पर मचा बवाल, एक्टर के खिलाफ जारी हुआ फतवा! मौलाना बोले- 'यह शादी हराम है'

आमिर खान की तीसरी शादी पर खड़ा हुआ विवाद!

Aamir Khan Faces Fatwa Over Marriage To Gauri Spratt: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) की तीसरी शादी की खबर अभी सुखियों से हटी भी नहीं कि, इस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया. हाल ही में अपनी लॉन्ग-टाइम पार्टनर गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) से शादी रचाने वाले आमिर खान के खिलाफ कथित तौर पर फतवा जारी कर दिया गया है. 'मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता' के शाही मुख्य मुफ्ती मौलाना इब्राहिम हुसैन ने इस शादी पर सख्त ऐतराज जताते हुए इसे शरियत के खिलाफ बताया है.

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मौलाना ने वीडियो जारी कर कही ये बात

मुफ्ती मौलाना इब्राहिम हुसैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वो आमिर खान और गौरी स्प्रैट (Aamir Khan Gauri Spratt) की शादी को 'हराम' बताते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मुस्लिम मर्द के लिए, ईमान वालों के लिए, गैर मुस्लिम से शादी करना हराम है.' मौलाना का दावा है कि इस्लामिक कानून के मुताबिक, कोई भी मुस्लिम शख्स किसी गैर-मुस्लिम महिला से तब तक निकाह नहीं कर सकता जब तक वह इस्लाम कुबूल न कर ले. उन्होंने आगे कहा कि, 'जो लोग ऐसा करते हैं वे गुनाह कर रहे हैं और अगर वे अपनी इस गलती को नहीं मानते, तो उन्हें अल्लाह को जवाब देना होगा.'

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Aamir Khan की बार-बार शादी पर उठाए सवाल

इसके साथ ही मौलाना ने एक्टर के बार-बार शादी करने और तलाक देने पर भी सवाल उठाए. आमिर का नाम लेते हुए उन्होंने कहा, 'यह सवाल फिल्म अभिनेता आमिर खान के बारे में है. उन्होंने हाल ही में एक गैर-मुस्लिम महिला से तीसरी शादी की है. इसे लेकर समाज में विरोध भी देखने को मिल रहा है.' उनका कहना है कि, अगर कोई शख्स शादी की जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा सकता, तो उसे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए.मौलाना का ये वीडियो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है.

कौन हैं गौरी स्प्रैट जिन पर 60 की उम्र में दिल हार बैठे Aamir Khan?

आपको बता दें कि, आमिर खान ने 5 जुलाई 2026 को बेंगलुरु की ब्यूटी और वेलनेस एंटरप्रेन्योर गौरी स्प्रैट के साथ 'स्पेशल मैरिज एक्ट' के तहत एक सिंपल इवेंट में रजिस्टर्ड शादी की है. यह आमिर की तीसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी, जिससे उनके दो बच्चे जुनैद खान और इरा खान हैं. हालांकि, दोनों का साल 2002 में तलाक हो गया, जिसके बाद उन्होंने साल 2005 में किरण राव से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा आजाद खान है लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और साल 2021 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया था. वहीं अब साल 2026 में एक्टर ने गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी रचाई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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