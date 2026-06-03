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Lagaan Re-Release: आमिर खान की 'लगान' 25 साल बाद फिर होगी रिलीज, रिलीज हुआ ट्रेलर

Lagaan Re-Release Date: आमिर खान की फिल्म 'लगान' साल 2001 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. अब ये फिल्म एक बार फिर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 3, 2026 7:33 PM IST
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आमिर खान की 'लगान' फिर रिलीज होगी.

बॉलीवुड चर्चित स्टार आमिर खान (Aamir Khan) के करियर की बेहतरीन फिल्मों की बात की जाए तो 'लगान' (Lagaan) का नाम जरूर लिया जाएगा. साल 2001 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म एक बार फिर बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. आमिर खान की फिल्म 'लगान' को 15 जून को रिलीज हुए 25 साल होने वाले है और मेकर्स इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए फिर से बड़े पर्दे पर ला रहे हैं. इस खबर के आने के बाद फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन आशुतोष गोवारिकर ने किया था. आइए जानते हैं कि आमिर खान की फिल्म 'लगान' कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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आमिर खान की फिल्म 'लगान' तीन दिनों तक करेगी एंटरटेन

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म 'लगान' का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है. आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ट्रेलर रिलीज करते हए लिखा है, 'एक कालजयी कहानी, जिसने हर दिल को छुआ. लगान की 25वीं सालगिरह के मौके पर ये फिल्म एक बार फिर बड़े स्क्रीन पर वापस आ रही है. 12, 13 और 14 जून को उस जादू को थिएटर में फिर से जीएं.' फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हैं. आमिर खान की फिल्म 'लगान' सिर्फ एक दिन के लिए बल्कि तीन दिन तक सिनेमाघरों में रहने वाली है. फिल्म को 12, 13 और 14 जून तक बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा.

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फिल्म 'लगान' के ट्रेलर ने खींचा ध्यान

फिल्म 'लगान' के ट्रेलर में दिखाया गया है कि आमिर खान के बैट है और मैच की आखिरी गेंद खेलनी है. इस गेंद पर पांच रहने चाहिए होते हैं और उनके और गांववालों के मन में मैच जीतने और हारने को लेकर उधेड़बुन चल रही होती. ये फिल्म पहले आ चुकी है तो लोगों को इसके बारे में सबकुछ पता है लेकिन इसके बावजूद ट्रेलर देखकर आपको सबकुछ सस्पेंस जैसा लगेगा. बताते चलें कि डायरेक्टर आशतोष गोवारिकर की फिल्म 'लगान' 15 जून, 2001 को सिनेमाघरों में आई थी. इस फिल्म में आमिर खान के साथ ग्रेसी सिंह, रघुवीर यादव, राजेश विवेक, यशपाल शर्मा, दयाशंकर पांडे, राज जुत्शी, अखिलेंद्र मिश्रा, कुलभूषण खरबंदा, एके हंगल, सुहासिनी मुले जैसे सितारे नजर आए थे. फिल्म 'लगान' में आमिर खान ने भुवन नाम लड़के का किरदार निभाया था. फिल्म 'लगान' में दिखाया गया था कि अंग्रेजों और गांववालों के बीच क्रिकेट मैच होता है. इस क्रिकेट मैच के दौरान शर्त होती है कि अगर गांववाले जीत गए तो लगान नहीं देना होगा लेकिन अंग्रेजों की जीत हो गई तो तीन गुना लगान देगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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