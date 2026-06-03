Aamir-Gauri Love Story: कैसे Gauri Spratt के प्यार में गिरफ्तार हुए Aamir Khan? लिव-इन रिलेशनशिप के बाद अब रचाएंगे शादी!

Aamir Khan-Gauri Spratt Love Story: आमिर खान गौरी स्प्रैट के साथ शादी रचाने जा रहे हैं. इस खबर के सामने आने के बाद अब फैंस दोनों की लव स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे मिस्टर परफेक्टनिस्ट गौरी के प्यार की गिरफ्त में आ गए.

कैसे शुरू हुई गौरी स्प्रैट और आमिर खान की लव स्टोरी?

Aamir Khan-Gauri Spratt Love Story: दिग्गज एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) इन दिनों अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी जबरदस्त चर्चा में हैं. उनकी और गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) की लव स्टोरी (Love Story) टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है. दरअसल, रीना दत्त और किरण राव से अलग होने के बाद एक्टर काफी समय से बेंगलुरु की गौरी स्प्रैट के साथ लिव-इन में रह रहे थे, लेकिन अब वो अपने इस रिश्ते को एक नया नाम देने जा रहे हैं. ऐसी खबरें हैं कि, दोनों जल्द ही शादी के बंधन के बंधने जा रहे हैं और दोनों की शादी की तारीख भी तय हो चुकी हैं. ऐसे में आइए बताते हैं कि, आखिर इन दोनों लव बर्ड्स की प्रेम कहानी (Gauri Spratt-Aamir Khan Love Story) की शुरुआत कैसे हुई और कैसे गौरी आमिर के दिल की रानी बनीं?

25 साल पुरानी दोस्ती प्यार में कैसे हुई मुकम्मल?

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan News) और बेंगलुरु की जानी-मानी एंटरप्रेन्योर गौरी स्प्रैट की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. दिलचस्प बात यह है कि, ये दोनों अजनबी नहीं हैं बल्कि इनका रिश्ता करीब 25 साल पुराना है. हालांकि, दोनों समय के साथ अपनी-अपनी लाइफ आगे बढ़ गए थे, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजरू होता है, वो होकर ही रहता है. लगभग दो साल पहले एक मुलाकात के बाद इन दोनों की जिंदगी का एक दूसरा चैप्टर शुरू हुआ और पुरानी दोस्ती धीरे-धीरे एक गहरे और खूबसूरत प्यार में बदल गई.

1 साल से लिव-इन में रह रहे हैं गौरी-आमिर

आमिर खान ने पिछले साल अपने 60वें बर्थडे पर गौरी स्प्रैट संग अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था और कहा था कि, गौरी के आने के बाद उनकी जिंदगी में बेहद ठहराव और शांति आई है और वो दिल से खुद को पहले से ही गौरी के साथ शादीशुद मानते हैं और पिछले एक साल से गौरी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं. हालांकि, अब वो दोनों अपने इस रिश्ते को ऑफिशियली पति-पत्नी का नाम देने जा रहे हैं.

कब होगी Aamir और Gauri की शादी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी किसी बड़े होटल या बड़े तामझाम के बिना होगी. खबर है कि, दोनों 5 जुलाई 2026 को बेहद सादगी से एक प्राइवेट सेरेमनी में सात जन्मों के लिए एक-दूसरे से नाता जोड़ेंगे, जिसमें सिर्फ दोनों के परिवार वाले और कुछ चुनिंदा दोस्त ही शामिल होंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…