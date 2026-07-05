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Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: बधाई हो... जुनैद और ईरा को मिली नई मम्मी, गौरी के साथ आमिर ने रचाई तीसरी शादी

Aamir Khan Gauri Spratt Tie a knot: खबर आ रही है कि बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी हो गई है. ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है. लोगों ने आमिर खान और गौरी स्प्रैट को शादी की बधाई देनी शुरू कर दी है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 5, 2026 1:29 PM IST
Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: बधाई हो... जुनैद और ईरा को मिली नई मम्मी, गौरी के साथ आमिर ने रचाई तीसरी शादी

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding

Aamir Khan Gauri Spratt Tie a knot: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज आमिर खान शादी के बंधन में बंध गए हैं. कुछ देर पहले ही आमिर खान और और गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) की शादी हो गई है. फैंस लंबे समय से आमिर खान और और गौरी स्प्रैट की शादी का इंतजार कर रहे थे. अपनी शादी का ऐलान करके आमिर खान ने हंगामा मचा दिया था. आमिर खान ने दावा किया था कि वो एक छोटे से फंक्शन में शादी करेंगे. उनको तीसरी शादी में ज्यादा तामझाम नहीं करना चाहती हैं. यही वजह है कि लोगों में आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी को लेकर उत्साह बना हुआ है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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