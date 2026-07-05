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सामने आई Aamir Khan और Gauri Spratt शादी की पहली तस्वीर, बधाई देने वालों का लगा तांता

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding First Picture: आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी की पहली तस्वीर सामने आ चुकी हैं. इस तस्वीर में आमिर खान और गौरी अपने पूरे परिवार के सामने शादी करते नजर आ रहे हैं. इस्वीर के सामने आते ही फैंस ने उनको बधाई देनी शुरू कर दी है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 5, 2026 1:57 PM IST
सामने आई Aamir Khan और Gauri Spratt शादी की पहली तस्वीर, बधाई देने वालों का लगा तांता

सामने आई Aamir Khan और Gauri Spratt शादी की पहली तस्वीर, (spice )

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding First Picture: आमिर खान बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जिन्होंने 61 की उम्र में तीसरी शादी करने की हिम्मत की है. आमिर खान जानते हैं कि हमरे समाज के लोगों के ये बात खास पसंद नहीं आएगी. बावजूद इसके आमिर खान ने इतना बड़ा रिस्क लिया है. कुछ देर पहले ही आमिर खान और गौरी स्प्रैट (Aamir Khan Gauri Spratt) ने शादी कर ली है. शादी होते ही आमिर खान और गौरी स्प्रैट की पहली तस्वीर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. शादी की पहली तस्वीर में आमिर खान और गौरी स्प्रैट कोर्ट मरिज के पेपर्स पर साइन करते नजर आ रहे हैं. तस्वीर में गौरी क्रीम गोल्डन कलर के आउटफिट में दिख रही हैं. वहीं आमिर खान ने सफेद रंग की शेरवाी पहनी है. शादी के दिन आमिर खान ने गौरी को गहनों से लाद दिया. वहीं परिवार के लोग आमिर खान और गौरी स्प्रैट को चारों तरफ से घेरे नजर आए.

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जुनैद और ईरा ने भी जमाया रंग

तस्वीर में गौरी का बेटा भी देखा जा सकता है. वहीं आजाद भी अपने पापा की शादी में पहुंचा था. तस्वीर में आमिर खान पेपर्स पर साइन करते नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ गौरी के हाथ में अंगूठी का एक डिब्बा नजर आया, जिसे उनका बेटा छीनने की कोशिश करता दिखा. जुनैद खान भी अपने अब्बा आमिर खान की शादी में पहुंचे थे. इस दौरान वो पिंक ऑरेंज कलर के कुर्ते में नजर आए. इसके अलावा ईरा ने भी अपने पिता की तासरी शादी में रंग जमाया. दोनों भाई-बहन अपनी सौतेली मां की शादी में पहुंचे हैं.

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आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में पहुंचे ये सितारे

ईरा और जुनैद के अलावा अंबानी परिवार के लोग भी आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में पहुंचे हैं. इसके अलावा राज ठाकरे भी आमिर खान और गौरी स्प्रैट को शादी की बधाई देने पहुंचे थे. इरफान पठान भी अपने दोस्त की खुशियों में शरीक होने पहुंचे हैं. भारी बारिश के बीच आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने शादी की है. आपको बता दें कि आमिर खान ने बीते कुछ समय से बॉलीवुड से ब्रेक ले रखा है. बीते साल अपने जन्मदिन के मौके पर आमिर खान ने जमाने को गौरी से मिलवाया था. आमिर खान ने बताया था कि वो सालों से गौरी को जानते हैं. समय के साथ आमिर खान और गौरी स्प्रैट को एक दूसरे से प्यार हो गया. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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