Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: रेड अलर्ट के बीच दुल्हन की तरह सजा गौरी का होने वाला ससुराल, धड़ल्ले से वायरल हो रही है वीडियो

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding Preparation: गौरी स्प्रैट और आमिर खान की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. मुंबई में रेड अलर्ट के बाद भी गौरी स्प्रैट और आमिर खान के घर पर चहल-पहल हो रही है.

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding Preparation: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान (Aamir Khan) के लिए ये वीकेंड बहुत खास है. अरे इस रविवार को आमिर खान शादी के बंधन में बंधे वाले हैं. आमिर खान और गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) 5 जुलाई को सात फेरे लेने वाले हैं. आमिर खान और गौरी स्प्रैट के परिवार ने शादी की तैयारी शुरू कर दी है. मुंबई में इस समय जोरों की बारिश हो रही है. हाल ये है कि मुंबई में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है. उसके बाद भी आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी की तैयारी हो रही है. बारिश में भी आमिर खान और गौरी स्प्रैट हार मानने के लिए राजी नहीं है. पूरा मुंबई डूबने की कागार पर है और आमिर खान और गौरी स्प्रैट के घर पर जश्न मनाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर आमिर खान और गौरी स्प्रैट के घर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. गौरी के होने वाले ससुराल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है. घर में कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं.

कौन होंगे आमिर खान और गौरी स्प्रैट के मेहमान?

ट्रक भर भरकर सजावट का सामान आ रहा है. लोग आमिर खान और गौरी स्प्रैट के घर को चमकाने में लगे हुए है... वो भी बारिश में... कहना गलत नहीं होगा कि आमिर खान और गौरी स्प्रैट को मुंबई की बारिश भी रोक नहीं पाएगी. बताया जा रहा है कि आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में कोई भी बड़ा स्टार शामिल नहीं होगा. आमिर खान और गौरी स्प्रैट के परिवार के लोग और कुछ खास दोस्त ही इस शादी में शरीक होंगे.

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जब आमिर खान ने जब तोड़ी शादी को लेकर चुप्पी

आमिर खान और गौरी स्प्रैट अपनी शादी में खास रौला नहीं मचाने वाले हैं. कुछ समय पहले ही खुद आमिर खान ने मीडिया के सामने आकर अपनी शादी का ऐलान किया था. आमिर खान ने कहा था कि उनकी शादी के नाम पर एक छोटा सा समारोह होने वाला है. वो कुछ बड़ा नहीं करने वाले हैं. इस दौरान आमिर खान काफी खुश नजर आए थे. वहीं शादी की खबर सुनकर उनके बेटे जुनैद को सदमा लग गया था. जुनैद का रिएक्शन सामने आने के बाद लोगों ने उनकी टांग खींचनी शुरू कर दी थी. अब तो फैंस भी आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी होने का इंतजार कर रहे हैं. फैंस को जानना है कि अपनी तीसरी शादी में आमिर खान क्या पहनने वाले हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…