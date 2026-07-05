चाहकर भी अपनी दोनों शादियों को क्यों नहीं बचा सके आमिर खान, वजह जानकर लगेगा सदमा

Why Aamir Khan got divorced twice: आमिर खान और गौरी स्प्रैट लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. एक समय था जब आमिर खान ने खुलकर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़े खुलासे किए थे. आमिर ने बताया कि किस वजह से उनके 2 तलाक हो गए. वो असल में तलाक नहीं लेना चाहते थे.

चाहकर भी अपनी दोनों शादियों को क्यों नहीं बचा सके आमिर खान

Why Aamir Khan got divorced twice: आमिर खान और गौरी स्प्रैट (Aamir Khan Gauri Spratt) की आज शादी होनी है. शादी की वजह से आमिर खान और गौरी स्प्रैट लगातार छाए हुए हैं. लोग आमिर खान के अतीत में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, साल दर साल किसी को समझ ही नहीं आया कि इतना अच्छा इंसान होने के बाद भी आमिर खान के 2 तलाक कैसे हो गए. हालांकि एक बार खुद आमिर खान ने बताया था कि तलाक का कोई भी फैसला उनके लिए आसान नहीं था. इस दौरान आमिर खान ने ये भी बताया कि उनके दोनों तलाक की आखिर वजह क्या थी. दरअसल आमिर खान ने 18 अप्रैल 1986 को रीना दत्ता के साथ सात फेरे लिए थे. शादी के समय आमिर खान 21 साल के थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि आमिर खान फिल्मों में आने से पहले ही शादी कर चुके थे. आमिर खान ने अपनी शादी की बात लोगों से छिपाई थी. कॉफी विद करण में बात करते हुए आमिर खान ने कहा था कि उनका तलाक क्यों हुआ था.

क्या थी आमिर के पहले तलाक की वजह?

आमिर खान ने बताया था कि जिस समय मेरा तलाक हुआ, उस समय उम्र बहुत कम थी. मैं उस समय मैच्योर नहीं था. इसी वजह से तलाक हुआ. रीना दत्ता से तलाक मेरे लिए दर्दनाक था. उसके जाने के बाद मैंने खुद को नशे में डूबो लिया था. मुझे शराब की लत लग गई. पहली शादी से मूव ऑन करने में मुझे समय लगा. जिसके बाद आमिर खान ने अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया. इस दौरान आमिर खान की मुलाकात किरण राव से हुई. फिल्म लगान के सेट पर दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ गईं.

आमिर खान ने बताई दूसरे तलाक की वजह

फिल्म फना की शूटिंग से पहले आमिर खान ने अपनी दूसरी शादी की हिंट दिया था. फिल्म के शेड्यूल के बीच में आमिर खान ने 10 दिन की छुट्टी मांगी थी. ये बात सुनकर कुणाल कोहली ने आमिर खान से छुट्टी की वजह पूछी. इस दौरान आमिर खान ने बताया कि वो किरण राव के साथ दिसंबर 2006 में शादी करने वाले हैं. लंबे समय तक साथ रहने के बाद किरण राव और आमिर खान ने एक दूसरे को तलाक देने का फैसला कर लिया. तलाक की खबर सामने आने के बाद आमिर खान ने बताया कि इस बार किरण तलाक चाहती है. किरण राव इंडिपेंडेंट जिंदगी जीना चाहती हैं. ऐसे में उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…