सलीम खान की तबीयत को लेकर आमिर खान का बड़ा खुलासा, अस्पताल से लौटकर दी फैंस को राहत भरी खबर...

सलमान खान के पिता सलीम खान को मामूली ब्रेन हेमरेज की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जिसके बाद फैंस और सेलेब्स उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहें थे. हाल ही में आमिर खान उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, जिसके बाद एक्टर ने हेल्थ अपडेट शेयर की है.

भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म लेखक सलीम खान की सेहत को लेकर दुआओं का दौर जारी है. 17 फरवरी 2026 से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती होने वाले सलीम खान की स्थिति अब पहले से बेहतर बताई जा रही है. इस बीच, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने उनके हेल्थ को लेकर एक पॉजिटिव अपडेट शेयर कर फैंस की चिंता को कम कर दिया है. सलीम खान से मिलने अस्पताल पहुंचे आमिर खान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि खान परिवार के दिग्गज सदस्य की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है.

आमिर खान ने शेयर की रिपोर्ट

आमिर खान हाल ही में अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ सलीम साहब का हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे. हालांकि, मेडिकल प्रोटोकॉल के कारण वे सीधे उनसे बात नहीं कर सके, लेकिन परिवार से मिली जानकारी ने उन्हें राहत दी. आमिर ने कहा कि "मैं सलीम साहब से मिलने गया था. अलवीरा जी (सलीम खान की बेटी) ने बताया की है कि उनकी हालत दिन-ब-दिन सुधर रही है. वह आईसीयू में थे, इसलिए व्यक्तिगत मुलाकात मुमकिन नहीं थी, लेकिन हम सब उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं."

क्या थी सलीम खान की तबीयत की वजह?

88 साल के लेखक को मामूली ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था. राहत की बात यह रही कि डॉक्टरों ने इसे गंभीर माना और जरुरत के हिसाब से ट्रीटमेंट दी. वहीं उनकी उम्र और स्थिति को देखते हुए उन्हें आईसीयू में रखा गया है. सलीम खान का परिवार अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी सतर्क है. शुरुआती हेल्थ बुलेटिन के बाद, सलमान खान और उनके भाइयों ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सलीम साहब की सेहत से जुड़ी कोई भी जानकारी नही दी जाए.

सलीम साहब से मिलने पहुंचे ये सेलेब्स

अस्पताल में दिग्गज लेखक का हाल जानने वालों की लाइन लगी हुई है. खान परिवार के सदस्यों (अरबाज, शूरा और सलमान की मां) के अलावा शाहरुख खान, संजय दत्त, रणवीर सिंह और उनके पुराने साथी जावेद अख्तर ने भी अस्पताल पहुंचे थे. वहीं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद सलमान खान को फोन कर सलीम साहब की सेहत का हाल जाना था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more