ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • आमिर खान के भांजे इमरान खान को नहीं पसंद आई 'धुरंधर 2'? फिल्म और बॉलीवुड को लेकर कही चौंका...

आमिर खान के भांजे इमरान खान को नहीं पसंद आई 'धुरंधर 2'? फिल्म और बॉलीवुड को लेकर कही चौंकाने वाली बात

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान ने हालिया रेडिट सेशन के दौरान हिंदी सिनेमा में बढ़ते हिंसक कंटेंट और टॉक्सिक मर्दानगी को लेकर कई बातें कहीं हैं. इमरान ने साफ कर दिया कि वे पर्दे पर खून-खराबा और गुस्सैल किरदारों से दूर रहेंगे.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 25, 2026 4:19 PM IST

आमिर खान के भांजे इमरान खान को नहीं पसंद आई 'धुरंधर 2'? फिल्म और बॉलीवुड को लेकर कही चौंकाने वाली बात
imran khan

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान भले ही बड़े पर्दे से लंबे समय से दूर हों, लेकिन सिनेमा को लेकर उनकी सोच आज भी उतनी ही बेबाक है. हाल ही में एक सोशल मीडिया इंटरेक्शन के दौरान इमरान ने फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ते वॉयलेंस कल्चर और टॉक्सिक मस्कुलिनिटी पर ऐसी टिप्पणी की है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. हालांकि उन्होंने किसी फिल्म का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर 'धुरंधर 2' और 'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के किरदारों को माना जा रहा है.

Also Read
आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने कर ली गुपचुप सगाई? सरेआम फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग, तस्वीरों ने मचाया तहलका

रेडिट सेशन में छलका इमरान का दर्द

इमरान खान ने हाल ही में 'रेडिट' पर अपने फैंस के साथ एक आस्क मी एनीथिंग सेशन आयोजित किया था. इस दौरान एक फैन ने उनसे भावुक अपील करते हुए कहा, "इमरान, प्लीज आप कभी भी पर्दे पर वो माचो या हिंसक किरदार मत निभाना जो आज कल चलन में हैं." इस फैन की बात पर इमरान ने न केवल सहमति जताई, बल्कि मौजूदा सिनेमाई ट्रेंड की धज्जियां भी उड़ा दीं.

Also Read
अपनी बच्चापार्टी के साथ 61वां जन्मदिन मनाने निकले आमिर खान, एक्स वाइफ के सामने लुटाया गर्लफ्रेंड पर प्यार

इमरान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि आज के दौर में 'मर्दानगी' को दिखाने का तरीका पूरी तरह बदल गया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "आजकल हीरो का मतलब है लंबे बेतरतीब बाल, आंखों में बेइंतहा गुस्सा, चेहरे पर खून के धब्बे और हर सीन में भयंकर मार-काट. मुझे ऐसे गुस्सैल और हिंसक किरदारों को निभाने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है." उनका मानना है कि सिनेमा में इस तरह के किरदारों समाज के लिए सही नहीं है.

Also Read
आमिर खान के जन्मदिन पर छलका सायरा बानो का दर्द, दिलीप कुमार के मुश्किल दिनों को याद कर हुईं भावुक, शेयर की फोटोज

क्या 'धुरंधर 2' पर था निशाना?

इमरान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है. इस फिल्म में ही एक्टर को हद से ज्यादा हिंसक और गुस्सैल दिखाया गया है. इमरान का इशारा साफ था कि वह इस खून-खराबे वाली कहानियों का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं. वह स्क्रीन पर सादगी और कूल लुक में नजर आना चाहते हैं.

चॉकलेट बॉय की वापसी

फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि इमरान खान जल्द ही अपनी वापसी के लिए तैयार हैं. हाल ही में वीर दास की 'हैप्पी पटेल' में एक छोटे से कैमियो के बाद, चर्चा है कि वह भूमि पेडनेकर के साथ फिल्म 'अधूरे हम अधूरे तुम' में नजर आएंगे. यह फिल्म इमरान के उसी पुराने लवर बॉय अंदाज की याद दिला सकती है, जिसे दर्शक सालों से मिस कर रहे हैं. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा का अभी इंतजार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Aamir Khan Imran Khan Imran Khan News Imran Khan Photo