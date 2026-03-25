आमिर खान के भांजे इमरान खान को नहीं पसंद आई 'धुरंधर 2'? फिल्म और बॉलीवुड को लेकर कही चौंकाने वाली बात

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान ने हालिया रेडिट सेशन के दौरान हिंदी सिनेमा में बढ़ते हिंसक कंटेंट और टॉक्सिक मर्दानगी को लेकर कई बातें कहीं हैं. इमरान ने साफ कर दिया कि वे पर्दे पर खून-खराबा और गुस्सैल किरदारों से दूर रहेंगे.

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान भले ही बड़े पर्दे से लंबे समय से दूर हों, लेकिन सिनेमा को लेकर उनकी सोच आज भी उतनी ही बेबाक है. हाल ही में एक सोशल मीडिया इंटरेक्शन के दौरान इमरान ने फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ते वॉयलेंस कल्चर और टॉक्सिक मस्कुलिनिटी पर ऐसी टिप्पणी की है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. हालांकि उन्होंने किसी फिल्म का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर 'धुरंधर 2' और 'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के किरदारों को माना जा रहा है.

रेडिट सेशन में छलका इमरान का दर्द

इमरान खान ने हाल ही में 'रेडिट' पर अपने फैंस के साथ एक आस्क मी एनीथिंग सेशन आयोजित किया था. इस दौरान एक फैन ने उनसे भावुक अपील करते हुए कहा, "इमरान, प्लीज आप कभी भी पर्दे पर वो माचो या हिंसक किरदार मत निभाना जो आज कल चलन में हैं." इस फैन की बात पर इमरान ने न केवल सहमति जताई, बल्कि मौजूदा सिनेमाई ट्रेंड की धज्जियां भी उड़ा दीं.

इमरान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि आज के दौर में 'मर्दानगी' को दिखाने का तरीका पूरी तरह बदल गया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "आजकल हीरो का मतलब है लंबे बेतरतीब बाल, आंखों में बेइंतहा गुस्सा, चेहरे पर खून के धब्बे और हर सीन में भयंकर मार-काट. मुझे ऐसे गुस्सैल और हिंसक किरदारों को निभाने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है." उनका मानना है कि सिनेमा में इस तरह के किरदारों समाज के लिए सही नहीं है.

क्या 'धुरंधर 2' पर था निशाना?

इमरान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है. इस फिल्म में ही एक्टर को हद से ज्यादा हिंसक और गुस्सैल दिखाया गया है. इमरान का इशारा साफ था कि वह इस खून-खराबे वाली कहानियों का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं. वह स्क्रीन पर सादगी और कूल लुक में नजर आना चाहते हैं.

चॉकलेट बॉय की वापसी

फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि इमरान खान जल्द ही अपनी वापसी के लिए तैयार हैं. हाल ही में वीर दास की 'हैप्पी पटेल' में एक छोटे से कैमियो के बाद, चर्चा है कि वह भूमि पेडनेकर के साथ फिल्म 'अधूरे हम अधूरे तुम' में नजर आएंगे. यह फिल्म इमरान के उसी पुराने लवर बॉय अंदाज की याद दिला सकती है, जिसे दर्शक सालों से मिस कर रहे हैं. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा का अभी इंतजार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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