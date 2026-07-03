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Aamir Khan की नई फिल्म का टाइटल होगा 'ललकार', एक्टर ने इस डायरेक्टर संग फिर मिलाया हाथ

Aamir Khan New Movie: आमिर खान की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. अब उनकी नई फिल्म का टाइटल रिवील हो गया है. एक्टर 'ललकार' नाम की फिल्म में काम करते नजर आएंगे.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 3, 2026 3:13 PM IST
Aamir Khan की नई फिल्म का टाइटल होगा 'ललकार', एक्टर ने इस डायरेक्टर संग फिर मिलाया हाथ

आमिर खान की नई फिल्म को लेकर उनके फैंस एक्साइटेड हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) इन दिनों अपनी तीसरी शादी को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. वह 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी करने जा रहे हैं. इसी बीच आमिर खान की नई फिल्म का टाइटल सामने आ गया है. उनकी इस फिल्म का नाम 'ललकार' (Lalkaar) होगा. आमिर खान इस फिल्म के लिए डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर (Ashutosh Gowariker) के साथ हाथ मिलाया है. इस तरह से एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी 25 साल बाद बनने जा रही है. आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर ने साल 2001 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान में काम किया था. आइए बताते हैं कि फिल्म 'ललकार' की कहानी क्या होगी.

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आमिर खान की फिल्म को लेकर आया अपडेट

आमिर खान की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जाता है. उनकी नई फिल्म चर्चा में है. 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर खान की अगली फिल्म की तैयारियां चल रही हैं. इस फिल्म का कहानी इंडियन क्रिकेटर लाला अमरनाथ की जिंदगी पर बेस्ड होगी. इसके साथ ही फिल्म में 1947 का भारत-पाकिस्तान का बंटवारा भी दिखाया जाएगा. 'ललकार' नाम से बन रही इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी. बताया जा रहा है कि फिल्म के आमिर खान का नाम फाइनल हो चुका है और अब एक्टर्स को किया जा रहा है. फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट बना रहा है. फिल्म को राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने लिखा है. फिल्म 'ललकार' का अनाउंसमेंट जल्द किया जाएगा.

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आमिर खान की फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं फैंस

बताते चलें कि आमिर खान के फैंस उनके इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. दरअसल, आमिर खान का फिल्म 'लगान' के बाद दूसरा डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर के साथ है. फिल्म 'लगान' में दोनों की जोड़ी ने धमाल मचा दिया था. दिलचस्प बात ये है कि फिल्म 'लगान' की कहानी में क्रिकेट का मैदान सजा था और फिल्म 'ललकार' में भी क्रिकेट का मैदान देखने को मिलेगा. अब ये देखने वाली बात होगी कि आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर की जोड़ी फिर से क्या कमाल दिखाती है. गौरतलब है कि आमिर खान की फिल्म 'लगान' को जून में 25 साल पूरे हुए थे और इसको फिर से सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. आमिर खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो फिल्म 'ललकार' के अलावा उनकी फिल्म '3 इडियट्स' का सीक्वल चर्चा में बना हुआ है. इसके साथ ही आमिर खान का प्रोडक्शन हाउस सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' को प्रोड्यूस कर रहा है. ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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