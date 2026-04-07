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'डकैत' इवेंट में आमिर खान की भतीजी के साथ हुई शर्मनाक हरकत, वल्गर क्लिप वायरल होते ही इंटरनेट पर भड़के लोग

अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत' के ट्रेलर लॉन्च पर आमिर खान की भतीजी जैन मैरी खान के साथ हुई एक घटना इस समय बहुत वायरल हो रहा है. इवेंट में जैन के आउटफिट को गलत कैमरा एंगल से शूट करने और उनकी वल्गर क्लिप वायरल होने पर फैंस भड़क गए हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 7, 2026 12:39 PM IST

'डकैत' इवेंट में आमिर खान की भतीजी के साथ हुई शर्मनाक हरकत, वल्गर क्लिप वायरल होते ही इंटरनेट पर भड़के लोग
आमिर खान की भतीजी का वल्गर क्लिप हुआ वायरल

साउथ स्टार अदिवि शेष और बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'डकैत' (Dacoit) इन दिनों सुर्खियों में है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही छा गया है, लेकिन इस खुशी के बीच एक विवाद ने जन्म ले लिया है. मामला फिल्म की स्टारकास्ट में शामिल और सुपरस्टार आमिर खान की भतीजी जैन मैरी खान से जुड़ा है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान जैन की कुछ तस्वीरों और वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है. तस्वीरों में जिस तरह से कैमरे का फोकस रखा गया, उसे लोग वल्गर और अश्लील बता रहे हैं.

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क्या है पूरा विवाद?

फिल्म 'डकैत' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान जैन मैरी खान एक बेहद खूबसूरत डिजाइनर साड़ी और डीप नेक कॉर्सेट ब्लाउज पहनकर पहुंची थीं. विवाद तब शुरू हुआ जब इवेंट के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. फैंस और यूजर्स का आरोप है कि वहां मौजूद कैमरामैन ने जैन को गलत एंगल से शूट किया है. तस्वीरों में जिस तरह से कैमरे का फोकस रखा गया, उसे लोग वल्गर और अश्लील बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि किसी एक्ट्रेस की ड्रेस को इस तरह से जूम करके दिखाना या गलत तरीके से पेश करना पत्रकारिता और फोटोग्राफी की मर्यादा के खिलाफ है. फैंस का कहना है कि ग्लैमर के नाम पर इस तरह की घटिया हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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फिल्म की क्या है कहानी

विवादों से हटकर बात करें तो फिल्म 'डकैत' एक जबरदस्त एक्शन-क्राइम ड्रामा है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर एक-दूसरे के प्यार में हैं, शादी करना चाहते हैं और एक परिवार का सपना देखते हैं. लेकिन उनकी जिंदगी में जूलिएट के साथ एक ऐसा भयानक हादसा होता है, जो सब कुछ तहस-नहस कर देता है.

सोशल मीडिया पर फूटा यूजर्स का गुस्सा

जैसे ही जैन मैरी खान की ये तस्वीरें इंटरनेट पर आईं, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोग लिख रहे हैं कि "कैमरामैन को अपनी तमीज नहीं भूलनी चाहिए." वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि एक्ट्रेसेस को इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई करना बंद होना चाहिए. आमिर खान की भतीजी होने के नाते भी यह मामला काफी चर्चा में आ गया है. फिलहाल फिल्म की टीम की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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