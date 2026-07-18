Aamir Khan को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी, कहा- 'लव जिहाद नहीं है बर्दाश्त, सांसें दबा देंगे'

Aamir Khan Receives Threat: बॉलीवुड स्टार आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है. सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एक्टर ने हाल ही में तीसरी शादी की थी.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने आमिर खान को धमकी दी है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) ने हाल ही में तीसरी शादी की है. वह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. अब आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) गैंग की तरफ से धमकी मिली है. सोशल मीडिया पर दी गई इस धमकी में कहा गया है कि लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा. इनकी सांसे दबा देंगे. बताया जा रहा है कि आमिर खान को धमकी देने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई आरजू बिश्नोई है. आइए बताते हैं कि एक्टर के लिए आए धमकी भरे पोस्ट में और क्या कहा गया है.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आए आमिर खान

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर कई सलमान खान समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहे हैं. अब इस गैंग ने आमिर खान को धमकी दी है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और ऑडियो शेयर कर आमिर खान को धमकी दी है. हालांकि, इस पोस्ट और ऑडियो की बॉलीवुड लाइफ पुष्टि नहीं करता है. पोस्ट में लिखा है, 'जय श्री राम, जय सीता राम. मैं आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई (लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप). ये जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोग इस बढ़ावा दे रहे हैं. हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब बहुत जल्द इसको दिया जाएगा. ये चीज हमारे सनातन धर्म में और देश के खिलाफ है. हमारा देशवासियों और हमारे भाई-बहनों से वादा है कि जो भी इस घटिया हरकत को बढ़ावा देगा, उसको हम अपने तरीके से जवाब देंगे. ये जो स्टारडम के नाम पर इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, इनकी हम सांसे दबा लेंगे.'