90 के दशक की वो ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसकी स्क्रिप्ट आमिर खान को नहीं आई पसंद, एक्टर ने रिजेक्ट कर दी मूवी

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी को आमिर खान ने रिजेक्ट कर दिया था. ये फिल्म 90 के दशक की सबसे हिट फिल्म बनी. इस फिल्म ने कई रिकाॅर्ड भी तोड़े. वहीं इस फिल्म को ना करने का मलाल भी आमिर खान को हुआ.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 21, 2026 10:51 AM IST

90 के दशक की वो ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसकी स्क्रिप्ट आमिर खान को नहीं आई पसंद, एक्टर ने रिजेक्ट कर दी मूवी

फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी एक्टर और एक्ट्रेस ने कई फिल्मों को रिजेक्ट किया होगा. आज हम आपको ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसने आमिर खान के हाथ से बहुत बड़ा मौका छीन लिया और सलमान खान को इंडस्ट्री का प्रेम बना दिया. आइए जानते हैं आमिर खान की उस फैसले के बारे में. 90 का दशक वह दौर था जब आमिर खान 'कयामत से कयामत तक' की सफलता के बाद चॉकलेटी बॉय के रूप में हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुके थे. उसी दौरान पारिवारिक फिल्मों के जादूगर सूरज बड़जात्या अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर आमिर के पास पहुंचे.

कौन सी है वो फिल्म?

इस फिल्म का नाम था 'हम आपके हैं कौन'. आईएमडीबी की रिपोर्ट्स की मानें तो सूरज बड़जात्या इस फिल्म में 'प्रेम' के किरदार के लिए आमिर खान को ही कास्ट करना चाहते थे. आमिर ने पूरी स्क्रिप्ट सुनी और समझा, लेकिन उन्हें फिल्म की कहानी में वो चीज महसूस नहीं हुई जिसकी उन्हें तलाश थी. अंततः अपनी पसंद पर कायम रहते हुए आमिर ने इस कल्ट क्लासिक फिल्म के लिए इनकार कर दिया.

फिल्म में सलमान खान की एंट्री

आमिर के इनकार के बाद यह फिल्म सलमान खान के पास पहुंची. सलमान और सूरज बड़जात्या की जोड़ी पहले ही 'मैंने प्यार किया' से तहलका मचा चुकी थी. सलमान ने इस मौके को एक झटके से ले लिया और 'प्रेम' के किरदार में ऐसी जान फूंकी कि वह भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे चहेता बेटा और देवर बन गया. फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ उनकी केमिस्ट्री ने पर्दे पर आग लगा दी.

90s का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

1994 में जब यह फिल्म रिलीज हुई, तो इसने सफलता के सारे पुराने रिकाॅर्ड तोड़ दिए. बॉलीवुड की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने भारत में 72 करोड़ से अधिक की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. वहीं ग्लोबल लेवल पर फिल्म का कारोबार 111 करोड़ के पार रहा. यह उस दौर की पहली ऐसी फिल्म बनी जिसने कमाई के मामले में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था और 90 के दशक की सबसे सफल फिल्म बनी थी.

मिस्टर परफेक्शनिस्ट का मलाल

अक्सर फिल्मों के चुनाव में परफेक्ट रहने वाले आमिर खान को बाद में अपने इस फैसले पर मलाल हुआ. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 'हम आपके हैं कौन' जैसी फिल्म को छोड़ना उनके करियर की एक बड़ी चूक थी. उन्होंने भावुक होते हुए कहा था कि काश उन्होंने वह फिल्म की होती, तो आज उनके करियर ग्राफ की कहानी कुछ और ही होती. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

