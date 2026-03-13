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भूल जाएंगे फिल्मों का स्वैग जब देखेंगे Aamir Khan का ये अवतार, फिल्म फेस्टिवल में किया कुछ ऐसा; देख दंग रह गए फैंस

Aamir Khan का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दीया जलाने से पहले एक्टर ने कुछ ऐसा किया कि, वहां मौजूद लोग ही नहीं बल्कि वीडियो देखने के बाद फैंस भी दंग रह जाएंगे.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 13, 2026 8:12 PM IST

भूल जाएंगे फिल्मों का स्वैग जब देखेंगे Aamir Khan का ये अवतार, फिल्म फेस्टिवल में किया कुछ ऐसा; देख दंग रह गए फैंस
क्यों वायरल हो रहा आमिर खान का ये वीडियो?

Aamir Khan Viral Video: '3 इडियट्स', 'लगान' और 'दंगल' जैसी फिल्मों से इंडस्ट्री में अपनी एक खास और अलग पहचान बनाने वाले बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान (Aamir Khan) अपन पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक हर मुद्दे को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. हालांकि, इस बार एक्टर अपने एक वीडियो (Aamir Khan Video) के चलते सुर्खियों में आ गए हैं, जो मुंबई में आयोजित रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल के मंच का है. इस क्लिप में एक्टर ने दीया जलाने से पहले ऐसा कुछ दिया जिसे देखकर न सिर्फ लोग दंग रह गए बल्कि उनके फिल्मों का स्वैग भी आप भूल जाएंगे.

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रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे Aamir Khan

दरअसल, आमिर खान (Aamir Khan Viral Video) का वायरल हो रहा वीडियो 13 मार्च 2026, शुक्रवार को मुंबई में 'बुकमायशो' द्वारा आयोजित रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल का है. जिसकी शुरुआत काफी ज्यादा धमाकेदार रही. इस इवेंट में देशभर के फिल्म मेकर्स, एक्टर्स और इंडस्ट्री के बड़े चेहरे सिनेमा का जश्न मनाने पहुंचे, लेकिन इवेंट की शुरुआत में जिस बात ने सबका ध्यान खींचा, वो था आमिर खान का वो अवतार जो फिल्मों में उनके स्वैग को भूलने पर आपको मजबूर कर देगा.

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इवेंट में Aamir Khan ने क्या किया?

आमिर खान इस फिल्म फेस्टिवल में काफी कूल लुक में नजर आए. उन्होंने पिंक और ब्लू कलर की चेक वाली शर्ट के साथ बेज ट्राउजर और ब्राउन शूज पहने थे. वहीं इवेंट में पहुंचे एक्टर को दीया जलाने के लिए स्टेज पर बुलाया गया. तो वो मंच पहुंचे लेकिन दीया जलाने से पहले उन्होंने पहले अपने जूते उतारे और फिर पूरी गरिमा और सम्मान के साथ दीया जलाया. उनके इस सागदी भरे अंदाज को देखकर फैंस न सिर्फ दंग रह गए बल्कि, वो एक्टर की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं.

रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल में क्या-क्या है खास?

आपको बता दें कि, मुंबई में आयोजित ये फिल्म फेस्टिवल 13 से 15 मार्च तक चलेगा. जिसमें दुनियाभर की 120 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी. इसमें हुमा कुरैशी की फिल्म 'बयान' की स्पेशल स्क्रीनिंग भी होगी, जो इन दिनों काफी चर्चा में है. वहीं जोया अख्तर अपनी डॉक्यूमेंट्री 'टर्टल वॉकर' पेश करेंगी और श्रीराम राघवन भी एक खास सेशन का हिस्सा बनेंगे.

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क्या है इस फिल्म फेस्टिवल का असली मकसद?

गौरतलब है कि, इस फिल्म फेस्टिवल में अली फजल, जोया अख्तर, हुमा कुरैशी, अश्विनी अय्यर तिवारी, स्वप्रिल जोशी, मुकेश छाबड़ा, बेजॉय नांबियार और राम गोपाल वर्मा जैसे बड़े नामों के शामिल होने की उम्मीद है. बता दें कि, इस फेस्टिवल के डायरेक्टर आशीष सक्सेना ने कहा कि, उनका मकसद बेहतरीन सिनेमा दिखाने के साथ-साथ दर्शकों और फिल्म मेकर्स के बीच बातचीत का एक मंच तैयार करना है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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