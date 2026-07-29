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तीसरी पत्नी गौरी और बेटे संग नजर आए आमिर खान, सोशल मीडिया पर वायरल हुई लेटेस्ट तस्वीरें

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने 5 जुलाई को अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की है. शादी के बाद यह कपल पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर गौरी के बेटे क्विन के साथ नजर आया.

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By: Shreya Pandey | Published: July 29, 2026 3:27 PM IST
तीसरी पत्नी गौरी और बेटे संग नजर आए आमिर खान, सोशल मीडिया पर वायरल हुई लेटेस्ट तस्वीरें

गौरी और बेटे संग नजर आए आमिर खान

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं. आमिर अपनी जिंदगी के इस नए और खूबसूरत दौर को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं. हाल ही में, आमिर खान ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी की है. अब शादी के बंधन में बंधने के बाद इस नए जोड़े को पहली बार पब्लिकली एक साथ स्पॉट किया गया है. बुधवार की सुबह-सुबह आमिर और गौरी को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जिसके बाद से उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं.

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एयरपोर्ट पर दिखा परिवार

मुंबई एयरपोर्ट पर आमिर खान और गौरी स्प्रैट के साथ गौरी का पांच साल का बेटा क्विन भी नजर आया. पैपराजी के शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि यह पूरा परिवार एयरपोर्ट के टर्मिनल से बाहर निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था. हालांकि, इस दौरान आमिर या गौरी में से किसी ने भी मीडिया या फोटोग्राफर्स से बातचीत नहीं की, लेकिन दोनों बेहद कूल और रिलैक्स्ड अंदाज में नजर आए.

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अपने इस एयरपोर्ट लुक के लिए आमिर खान ने बेहद सिंपल और कैजुअल कपड़े चुने. उन्होंने ब्लू और व्हाइट स्ट्राइप वाली शर्ट के साथ जींस पहनी हुई थी. वहीं, गौरी स्प्रैट एक आरामदायक शर्ट और ब्लैक पैंट्स में काफी जच रही थीं. उनके साथ चल रहा छोटा बेटा क्विन अपनी मां का हाथ पकड़कर बड़े ही प्यारे अंदाज में उनके साथ चलता हुआ दिखाई दिया. एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए.

5 जुलाई को हुई थी शादी

आपको बता दें कि आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने इसी साल 5 जुलाई को मुंबई के बांद्रा स्थित एक्टर के घर पर ही शादी की थी. यह एक बेहद निजी समारोह था, जिसमें उनके करीबी रिश्तेदार और कुछ खास दोस्त ही शामिल हुए थे. इन दोनों ने 'स्पेशल मैरिज एक्ट' के तहत कोर्ट मैरिज की है. आमिर खान की यह तीसरी शादी है.

धर्म को लेकर आमिर का बेबाक जवाब

शादी के बाद इस जोड़े को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए. खबरों के मुताबिक, शादी के कुछ दिनों बाद मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना इब्राहिम हुसैन ने आमिर और गौरी की शादी को लेकर एक फतवा जारी किया था. उनका कहना था कि यह शादी शरिया के नियमों के मुताबिक नहीं है. इन तमाम चर्चाओं और फतवे पर जवाब देते हुए आमिर खान ने कहा, ‘सच तो यह है कि हमारा परिवार बहुत ही मिली-जुली सोच वाला परिवार है. मेरी दोनों बहनों की शादी हिंदुओं से हुई है, मेरी बेटी ने भी हिंदू से शादी की है. न तो गौरी, न ही किरण और न ही रीना ने कभी अपना धर्म बदला है, क्योंकि हमने सिविल मैरिज की है.’ ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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