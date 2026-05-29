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फिर इतिहास दोहराएंगे Aamir Khan और आशुतोष गोवारिकर? Farhan Akhtar से होगी ऑन-स्क्रीन भिड़ंत, फिल्म पर आया बड़ा अपडेट

Aamir Khan Next Movie: आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर की जोड़ी एक बार फिर से क्रिकेट ड्रामा लेकर आ रही है. हालांकि, इस बार मुकाबला अंग्रेजों से नहीं बल्कि, पाकिस्तानियों से होगा.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 29, 2026 5:19 PM IST
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लाला अमरनाथ बनेंगे आमिर खान

Aamir Khan Next Upcoming Movie: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) इन दिनों कई प्रोजेक्ट्स पर काम रहे हैं, जिसके बारे में एक के बाद एक अपडेट्स सामने आ रही हैं. कुछ समय पहले एक्टर ने अपनी क्लट फिल्म '3 इडियट्स' (3 Idiots) के सीक्वल (3 Idiots 2) को लेकर जानकारी दी थी कि, इसपर काम चल रहा है, वहीं इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया था कि, वो आशुतोष गोवारिकर (Ashutosh Gowarikar) के साथ भी एक फिल्म पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस मूवी के बारे में उस समय उन्होंने कोई जानकारी नहीं थी. हालांकि, अब इसे लेकर बेहद सॉलिड अपडेट सामने आया है.

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क्या है फिल्म की कहानी और आमिर खान का रोल?

जानकारी के मुताबिक, आशुतोष गोवारिकर के साथ आमिर खान (Aamir Khan Upcoming Next Movie) जिस फिल्म पर काम कर रहे थे वो एक क्रिकेट ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी 1952 के भारत-पाकिस्तान टेस्ट सीरीज पर बेस्ड है. इस मूवी में आमिर खान के साथ एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) भी नजर आएंगे. बताया जा रहा है कि, इस फिल्म में फरहान को पाकिस्तानी क्रिकेटर के किरदार में देखा जाएगा, वहीं आमिर खान लाला अमरनाथ का रोल निभाते दिखाई देंगे.

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कब रिलीज होगी Aamir Khan की ये मूवी?

गौरतलब है कि, कुछ समय पहले खबर आई थी, आमिर खान अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन मिड डे की हालिया रिपोर्ट की माने तो आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर ने फिल्म की रिलीज डेट भी तय कर ली है. जानकारी के अनुसार मेकर्स इस क्रिकेट ड्रामा फिल्म को दिसंबर 2027 में रिलीज कर सकते हैं. हालांकि, अभी तक इस मूवी को लेकर किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल डेटा या जानकारी सामने नहीं आई है. आशुतोष लंबे समय से उस दौर पर रिसर्च कर रहे हैं और मूवी का मकसद सिर्फ क्रिकेट का कॉम्पिटिशन दिखाना ही नहीं है, बल्कि बंटवारे के बाद शुरुआती सालों के इमोशन और राजनीतिक माहौल को दिखाना भी है.

कौन थे लाला अमरनाथ?

आपको बता दें कि, आशुतोष गोवारिकर की इस फिल्म की कहानी लाला अमरनाथ (Lala Amarnath) पर आधारित है, जो आजाद भारत के पहले क्रिकेट कैप्टन रहे हैं. 11 सितंबर 1911 को पंजाब के कपूरथला में जन्में लाला अमरनाथ को भारतीय क्रिकेट का जनक कहा जाता है. मालूम हो कि, वो टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पूरे एशिया के पहले बल्लेबाज थे. उन्होंने इंग्लैंड के साथ साल 1933 में डेब्यू मैच में ही 118 रन की पारी खेली थी और खास बात ये है कि 1952 में उनकी कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच और सीरीज जीती थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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