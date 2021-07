Mrunal Thakur के साथ Aankh Micholi करते नजर आएंगे Paresh Rawal, दर्शकों का हंसी का डोज देगी OMG डायरेक्टर Umesh Shukla की फिल्म

कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम होते ही फिल्ममेकर्स फिर से एक्शन में आ गए हैं और एक के बाद एक नई फिल्मों का ऐलान कर रहे हैं। फिल्ममेकर्स दर्शकों के मनोरंजन में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं और यही वजह है कि हालिया दिनों में कई नई फिल्मों और कई रीमेक फिल्मों का ऐलान हुआ है। अब एक और कॉमेडी फिल्म की घोषणा हो गई है। जल्द ही दर्शकों के सामने 'आंख मिचौली' (Aankh Micholi) नाम से एक कॉमेडी फिल्म आने वाली है। इस फिल्म का डायरेक्शन उमेश शुक्ला (Umesh Shukla) कर रहे हैं। वैसे फिल्म का ऐलान तो बीते साल हो गया था लेकिन कोरोना की वजह से ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई थी।

उमेश ने फिल्म इंडस्ट्री को कई बड़ी फिल्में दी हैं। इनमें 102 नॉट आउट, ओह माय गॉड जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म का ऐलान करते हुए मेकर्स ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें फिल्म का मोशन पोस्टर भी शेयर किया गया है। मोशन पोस्टर में दर्शकों को फिल्म की कास्ट से रूबरू करवाया गया है। फिल्म की कास्ट काफी शानदार और मजेदार है। फिल्म में परेश रावल, मृणाल ठाकुर, अभिमन्यु, शरमन जोशी, दिव्य दत्ता, विजय राज और अभिषेक बनर्जी जैसे शानदार एक्टर्स हैं। फिल्म का प्रोडक्शन सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया, उमेश शुक्ला और आशीष वाघ कर रहे हैं। यहां देखिए फिल्म का शानदार मोशन पोस्टर...

Yeh Cheating Nahi, Setting Hai! ? Presenting the poster of my next film #AankhMicholi. Proud to be part of this hilarious entertainer with such a stellar cast. Directed by @umeshkshukla and presented by @sonypicsfilmsin. The most #EyeconicWedding of the year ?. pic.twitter.com/9DkIXsNmlp

