ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • विलेन के बाद अब भूत बनकर डराएंगे Abhishek Bachchan , 'किंग' के बाद इस हॉरर फिल्म के लिए मश...

विलेन के बाद अब भूत बनकर डराएंगे Abhishek Bachchan , 'किंग' के बाद इस हॉरर फिल्म के लिए मशहूर डायरेक्टर से मिलाया हाथ

Abhishek Bachchan का दौर एक बार फिर लौटता नजर आ रहा है. एक्टर इन दिनों शाहरुख खान की 'किंग' की शूटिंग में बिजी हैं, वहीं इसके बाद वो एक हॉरर फिल्म में नजर आएंगे, जिसके लिए उन्होंने दिग्गज डायरेक्टर से हाथ मिलाया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 13, 2026 5:36 PM IST

विलेन के बाद अब भूत बनकर डराएंगे Abhishek Bachchan , 'किंग' के बाद इस हॉरर फिल्म के लिए मशहूर डायरेक्टर से मिलाया हाथ
अभिषेक बच्चन के हाथ लगी इस दिग्गज डायरेक्टर की फिल्म

Abhishek Bachchan Horror Movie: 'धूम', 'बंटी और बबली', 'गुरु' और 'पा' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से तारीफें बटोरने वाले एक्टर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) जल्द ही शाहरुख खान की मच अवेडेट फिल्म 'किंग' (King) में नजर आएंगे. इस मूवी में वो विलेन के किरदार से दर्शकों को डराते दिखेंगे. इस पिक्चर को लेकर लगातार एक के बाद एक अपडेट्स सामने आ रहे हैं. हाल ही में इसका धांसू टीजर जारी किया गया था, जिसे दर्शकों को खूब प्यार मिला. वहीं अब 'किंग' (King Teaser) की चर्चा के बीच एक्टर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan New Movie) का नाम एक नई मूवी में जोड़ा जा रहा है.

Also Read
बॉलीवुड के ये बड़े सितारे लिली सिंह के सामने होंगे 'शेमलेस', Abhishek Bachchan से Kajol तक के खुलेंगे बड़े राज!

अभिषेक के हाथ लगी इस बड़े डायरेक्टर की फिल्म

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) इन दिनों लगातार अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच खबर है कि, एक्टर के हाथ एक और नई फिल्म लगी है, जो इंडस्ट्री के एक जाने-माने डायरेक्टर ने उन्हें ऑफर की है. Variety India की रिपोर्ट के मुताबिक, 'रिफ्यूजी' एक्टर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं. खबर के मुताबिक, सिद्धार्थ इस मूवी को अपनी कंपनी मार्फ्लिक्स के तहत प्रोड्यूस करेंगे.

Also Read
Arjun Tendulkar की शादी में Aishwarya Rai और अभिषेक बच्चन ने मारी ग्रैंड एंट्री, 'सास-ससुर' से दूर ही दिखीं एक्ट्रेस

क्या है फिल्म का नाम?

अभिषेक बच्चन ने जिस मूवी के लिए सिद्धार्थ आनंद से हाथ मिलाया है, वो एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसमें पिता और बेटी के रिश्ते को सेंटर में रखा गया है. फिल्म को काफी बड़े स्केल पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स भी होंगे. हालांकि, अभी तक फिल्म का नाम तय नहीं हुआ है और न ही अभिषेक ने इस पर काम करना शुरू किया है. कहा जा रहा है कि, इस फिल्म को 'किंग' के पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा. बता दें कि, अभिषेक बच्चन ने इसके पहले कभी हॉरर फिल्म में काम नहीं किया है. ऐसे में अब उनका हॉरर अवतार देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प होगा. खबरों की मानें तो इस मूवी की शूटिंग सितंबर 2026 में शुरू होने वाली है.

कब रिलीज होगी 'किंग'?

गौरतलब है कि, अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan Movie King) इन दिनों सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) स्टारर फिल्म 'किंग' की शूटिंग में बिजी है. ये मूवी इसी साल यानी 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज (King Release Date) होगी. वहीं, अब दर्शक 'किंग' के साथ-साथ सिद्धार्थ आनंद की दूसरी अपकमिंग फिल्म को लेकर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
फ्लॉप कहने वालों के मुंह पर तमाचा है Abhishek Bachchan की ये 7 फिल्में, किरदारों ने हिला डाला था इंटरनेट

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Abhishek Bachchan Entertainment News King Shah Rukh Khan Siddharth Anand