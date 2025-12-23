ENG हिन्दी
ऐश्वर्या और बेटी आराध्या संग क्रिममस वेकेशन पर निकले अभिषेक बच्चन, तलाक की अफवाह फैलाने वालों की बोलती हुई बंद

Abhishek Aishwarya Aaradhya Airport Look: अभिषेक बच्चन इन दिनों अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या बच्चन के साथ वेकेशन ट्रिप पर निकले हैं. जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है. वहीं अभिषेक और ऐश्वर्या के तलाक की खबरें फैलाने वाले भी अब चुप हो गए हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 23, 2025 11:40 AM IST

बॉलीवुड की सबसे चर्चित और लोकप्रिय जोड़ियों में से एक, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन पिछले काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बने हुए थे. सोशल मीडिया से लेकर गॉसिप गलियारों तक, हर तरफ उनके तलाक और अलगाव की अफवाहें उड़ रही थीं. लेकिन अब अभिषेक बच्चन ने इन तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है. क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर अभिषेक, ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या एक साथ वेकेशन के लिए रवाना हुए हैं, जिसकी तस्वीरों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. हाल ही में बच्चन परिवार को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. तस्वीरों में अभिषेक बच्चन कूल लुक में नजर आए, वहीं ऐश्वर्या राय हमेशा की तरह ग्रेसफुल लग रही थीं. बेटी आराध्या भी अपने माता-पिता के साथ काफी खुश नजर आईं.

एक साथ दिखे अभिषेक-ऐश्वर्या

अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और आराध्य बच्चन तीनों का एक साथ एयरपोर्ट पर दिखना उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो पिछले कई महीनों से यह दावा कर रहे थे कि इस कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. एयरपोर्ट पर परिवार के बीच की बॉन्डिंग और उनके चेहरे की मुस्कुराहट ने साफ कर दिया कि 'बच्चन परिवार' में अब भी वही पुराना प्यार बरकरार है. पिछले कुछ समय से ऐश्वर्या और अभिषेक को कई इवेंट में अलग-अलग देखा जा रहा था. कभी किसी शादी में ऐश्वर्या का अकेले पहुंचना, तो कभी अभिषेक के हाथ में 'वेडिंग रिंग' का न होना, इन छोटी-छोटी बातों को सोशल मीडिया पर काफी तूल दिया गया. कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि ऐश्वर्या ने बच्चन हाउस 'जलसा' छोड़ दिया है. अब इस फैमिली ट्रिप ने उन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है.

क्रिसमस वेकेशन पर निकली बच्चन फैमिली

अभिषेक-ऐश्वर्या की साथ में तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने राहत की सांस ली है. इस ट्रिप के पहले अभिषेक और ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या के एनुअल फंक्शन में पहुंचे थे. इस इवेंट में भी दोनों को एक दूसरे के साथ देख गया. अब इस क्रिसमस वेकेशन पर इन तीनों का साथ जाना साफ बता रहा है कि अभिषेक और ऐश्वर्या में सब कुछ ठीक है. इस मौके पर ऐश्वर्या राय और आराध्य ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी. जिसमें वो लोग बहुत एलिगेंट लग रहें थे.

कहां मनेगा क्रिसमस और न्यू ईयर?

खबरों की मानें तो यह परिवार किसी विदेशी डेस्टिनेशन पर क्रिसमस और नए साल का स्वागत करने गया है. बच्चन परिवार अक्सर छुट्टियों के लिए लंदन या न्यूयॉर्क जाना पसंद करता है. हालांकि, डेस्टिनेशन का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि ऐश्वर्या जल्द ही अपनी वेकेशन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करेंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

