Dilip Kumar के साथ डेब्यू करने वाले थे Abhishek Bachchan, भावुक होकर जूनियर बी ने बताया किस्सा Abhishek Bachchan reveals his debut film was about to be with Dilip Kumar: दिवंगत फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनकी डेब्यू फिल्म दिलीप कुमार के साथ होने वाली थी। इस फिल्म का नाम आखिरी मोगुल था।