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Maniesh Paul Mother Death: मनीष पॉल की मां का निधन, 77 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Maniesh Paul Mother Death: पॉपुलर एक्टर मनीष पॉल पर दुखों का पहाड़ टूटा है. दरअसल, उनकी मां उर्मिल पॉल का निधन हो गया है. उन्होंने 77 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 8, 2026 6:04 PM IST
Maniesh Paul Mother Death: मनीष पॉल की मां का निधन, 77 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

मनीष पॉल की मां का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है.

बॉलीवुड इडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर और होस्ट मनीष पॉल (Maniesh Paul) के सिर से मां का हाथ हट गया है. मनीष पॉल की मां उर्मिल पॉल का 77 साल की उम्र निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि मनीष पॉल की मां काफी समय से बीमार थीं और उन्होंने 8 जुलाई यानी बुधवार को आखिरी सांस ली है. इस खबर के आने के बाद फिल्मी गलियारों और एक्टर के तमाम चाहने वाले फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई. एक्टर की मां निधन को लेकर फैंस सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं. मनीष पॉल अपनी मां के काफी करीब थे. मां के निधन से मनीष पॉल बुरी तरह टूट गए हैं.

मां के काफी करीब थे मनीष पॉल

मनीष पॉल की मां उर्मिल पॉल का निधन दिल्ली में हुआ है. मां के निधन से एक्टर को गहरा सदमा लगा है. फैंस अपने पसंदीदा एक्टर को इस दुख की घड़ी में सहारा देने के लिए सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं. मनीष पॉल की अपनी मां के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग थी. वह अक्सर उनके साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे. बताते चलें कि मनीष पॉल हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फनी पोस्ट किया था. इस पोस्ट में था, 'मां बताती है कि जब अकेले यात्रा कर रहे हो तो किसी अजनबी से बात मत करना. हालांकि, वह उससे बिल्कुल उलट काम करते हैं.' इस तरह से पता चलता है कि मनीष पॉल का अपने मां के साथ कितना प्यारा रिश्ता था. बताते चलें कि एक्टर के माता-पिता दिल्ली में रहते थे.

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मनीष पॉल का एक्टिंग करियर

मनीष पॉल के करियर की बता करें तो वह टीवी होस्ट, एक्टर और मॉडल हैं. मनीष पॉल ने टीवी इंडस्ट्री के लिए काफी काम किया है. उन्होंने तमाम रियलिटी शोज को होस्ट किया और अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं. मनीष पॉल के बलीवुड करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म 'मिकी वायरस' से डेब्यू किया था. इसके बाद वह 'तेरे बिन लादेन', 'जुगजुग जियो', 'रफूचक्कर', 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', 'है जवानी तो इश्क होना है' जैसी मूवीज में नजर आए हैं. उनकी पाइपलाइन में अभी कई प्रोजेक्ट हैं. मनीष पॉल का अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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