'एक्टिंग तो DNA में है...', एक्टर राज अर्जुन ने बेटी सारा को दी थी एक्टिंग की सीख, धुरंधर की एक्ट्रेस के लिए कही ये बात Exclusive

आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के साथ-साथ इंडस्ट्री को एक नई चमकती सितारा दी है. इस सितारा का नाम है सारा अर्जुन. रणवीर सिंह जैसे सुपरस्टार के साथ लीड रोल में नजर आईं सारा ने अपनी एक्टिंग से हर किसी को अपना मुरीद बना लिया है. हालांकि, सारा के लिए कैमरा नया नहीं है; वह बचपन से ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इंडस्ट्री में एक्टिव रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सारा अर्जुन इस एक्टिंग की दुनिया में कितनी पुरानी हैं? आज हम आपको इसी के बारे में बता रहें हैं. धुरंधर फिल्म में शानदार एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस ने कहां से एक्टिंग सीखी और उनके पिता का इसके क्या रोल था.
राज अर्जुन का फिल्मी करियर
सारा अर्जुन के पिता कोई और नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार राज अर्जुन हैं. राज आज हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों का एक दिग्गज नाम हैं, लेकिन उनकी सफलता की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. राज अर्जुन एक संपन्न बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखते थे, जहां उन्हें कभी आर्थिक तंगी नहीं देखनी पड़ी. लेकिन उनके भीतर एक्टिंग की ऐसी आग थी कि उन्होंने आराम की जिंदगी को ठुकराकर स्ट्रगल का रास्ता चुना. साल 2004 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले राज ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत किया है.
कहां से सीखी सारा अर्जुन ने एक्टिंग ?
बॉलीवुड फिल्म धुरंधर इन दिनों बहुत चर्चाओं में है. सारा अर्जुन की एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आ रही है. इसी बीच सारा अर्जुन के पिता राज अर्जुन ने Bollywood Life से बातचीत करते हुए बताया कि ''सारा अर्जुन को एक्टिंग टिप्स बचपन से ही आती थी.'' एक्टर ने अपने बेटी को बहुत मदद की थी. वहीं एक्टर ने कहा कि ''एक्टिंग तो उनके DNA में भी है.'' राज ने कहा कि ''10 साल तक मैंने उसकी मदद की लेकिन वो बहुत जल्द ही ट्रेंड हो गई और 10 साल के बाद वो खुद से ही अपना परफोर्मेंस संभाल लेती थी.'' एक्टर ने कहा कि ''सारा अर्जुन के सारे डिसीजन मैं ही लेता हुं और आगे 5 साल तक भी मैं ही लेता रहुंगा.'' एक्टर ने आगे कहा कि ''कौन सी स्क्रिप्ट चुननी है, कौन सी फिल्म करनी है और कौन सा करेक्टर उनके लिए ठीक है, ये सब मैं ही डिसाइड करता हुं.'' ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
