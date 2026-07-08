Spirit के सेट पर जहरीले कीड़े का शिकार हुए Rajesh Sharma, एक दिन बाद भी हालत नाजुक; अस्पताल में लड़ रहे जिंदगी और मौत की जंग!

Rajesh Sharma Hospitalized After Insect Bite: 'बाहुबली' स्टार प्रभास (Prabhas) पिछले काफी समय से अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'स्पिरिट' (Spirit) को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच मूवी के सेट से एक बेहद परेशान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. फिल्म की शूटिंग के दौरान दिग्गज एक्टर राजेश शर्मा (Rajesh Sharma) एक भयानक हादसे का शिकार हो गए हैं. उन्हें सेट पर किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और आनन-फानन में अभिनेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं, लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. इस बीच फिल्म की को-एक्ट्रेस ने सुदीपा चटर्जी ने राजेश शर्मा की हेल्थ को लेकर एक ऐसा शॉकिंग हेल्थ अपडेट (Rajesh Sharma Health Update) दिया है, जिसने न सिर्फ मेकर्स बल्कि सोशल मीडिया पर फैंस की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं. आइए जानते हैं डॉक्टर्स ने एक्टर को लेकर ऐसी क्या अपडेट दी है, जो फैंस की टेंशन बढ़ा सकती है.
एक्ट्रेस और राजेश शर्मा की को-एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी ने एक्टर की लेकर हेल्थ को लेकर एक प्रेस नोट जारी किया है. सुदीपा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक राजेश के साथ हुई घटना की पूरी जानकारी देते हुए पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है, 'रामोजी फिल्म सिटी में कथित तौर पर प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' की शूटिंग के दौरान किसी कीड़े या जहरीली मकड़ी ने मशहूर एक्टर राजेश शर्मा को काट लिया. ये घटना तब हुई जब शूटिंग खत्म होने के बाद राजेश वहां मौजूद लोकल टेक्नीशियनों से बात कर रहे थे. उस जगह के आसपास काफी घनी झाड़ियां थीं. तभी उन्हें किसी कीड़े ने काट लिया. उस समय ये ज्यादा गंभीर नहीं लगा, इसलिए उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं समझा.
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि, 'करीब छह घंटे बाद उनके दाएं पैर में तेज दर्द शुरू हो गया और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. बावजूद इसके वो कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गए. सफर के दौरान उन्हें तेज बुखार आ गया, बेचैनी बढ़ने लगी और उनकी हालत और खराब हो गई. अगले दिन उन्हें कोलकाता के मणिपाल अस्पताल, ढाकुरिया में भर्ती कराया गया. अब एक दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उन्हें अभी भी तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही है. उनके दाएं पैर में इंफेक्शन तेजी से फैल गया है. ये इंफेक्शन पैर की उंगलियों से घुटने तक पहुंच चुका है और पूरे हिस्से में बड़े-बड़े छाले पड़ गए हैं.'
सुदीपा का कहना है कि, 'राजेश शर्मा की तबीयत के बारे में फिलहाल डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कह पा रहे. वो एक्टर पर लगातार नजर रखे हुए हैं और फिलहाल उन्हें खतरे से बाहर नहीं माना जा सकता. डॉक्टरों को इस बात की भी चिंता है कि अगर संक्रमण बढ़ा तो खून का थक्का (ब्लड क्लॉट) बन सकता है. अगर यह थक्का फेफड़ों तक पहुंच गया तो स्थिति जानलेवा हो सकती है. अस्पताल की मेडिकल टीम सभी जरूरी जांच और इलाज कर रही है. वहीं एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'अस्पताल की ओर से पूरी मेडिकल जांच के बाद कल यानी 9 जुलाई को राजेश शर्मा की सेहत को लेकर अगला आधिकारिक अपडेट जारी किया जाएगा.'
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सुदीपा ने अपने प्रेस नोट में आगे लिखा, 'राजेश शर्मा के परिवार की ओर से सभी लोगों का दिल से धन्यवाद किया गया है. परिवार ने मीडिया, बंगाल मोशन पिक्चर्स आर्टिस्ट्स फोरम, राजेश के दोस्तों, शुभचिंतकों और खास तौर पर प्रसेनजीत चटर्जी का आभार जताया है, जो इस मुश्किल समय में लगातार उनका साथ दे रहे हैं. राजेश शर्मा की मां और पूरे परिवार की ओर से सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया गया है, जिन्होंने इस कठिन समय में उनका साथ दिया और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ की.
आपको बता दें कि, संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'स्पिरिट' की शूटिंग प्रभास इन दिनों हैदराबाद में कर रहे हैं, जिसमें राजेश शर्मा भी काम कर रहे हैं. वहीं तृप्ति डिमरी इसकी हीरोइन हैं. वहीं अगर बात करें राजेश शर्मा की तो वो साउथ से लेकर बॉलीवुड तक तमाम फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार निभाकर अपनी एक अलग और खास पहचान बना चुके हैं. फिलहाल इस समय वो पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…