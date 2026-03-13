इंडिया को हारता देख टूट गया था इस एक्टर का दिल, वर्ल्ड कप की वो काली शाम जो बन गई इस हीरो के लिए आखिरी रात

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बता रहें हैं, जिसकी मौत क्रिकेट की वजह से हुई थी. दरअसल क्रिकेट में भारत के हारने की वजह से इस एक्टर को हार्ट अटैक आ गया था. आइए जानते हैं…

भारतीय लोगों को क्रिकेट हमेशा से बहुत पसंद रहा है. आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बता रहें हैं, जो क्रिकेट के मैदान में भारत की हार को बर्दाश्त नहीं कर सका. भारतीय सिनेमा के इतिहास में शफी इनामदार एक ऐसा नाम हैं, जिन्होंने अपनी सहज अदाकारी से हर घर में जगह बनाई है. शफी इनामदार की क्रिकेट के प्रति दीवानगी महज एक शौक नहीं बल्कि एक जुनून था. सेट पर शूटिंग चल रही हो या थिएटर का रिहर्सल, उनका ध्यान हमेशा स्कोर बोर्ड पर होता था. यूनिट के लोग बताते हैं कि शॉट खत्म होते ही उनका पहला सवाल होता था "स्कोर क्या हुआ?"

13 मार्च को क्या हुआ था

यह तारीख भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे दर्दनाक किस्सों में से एक है. ईडन गार्डन्स में भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा था. भारत लक्ष्य का पीछा करते हुए बिखर रहा था और स्टैंड्स में फैंस रो रहे थे. घर पर मैच देख रहे शफी इनामदार अपनी टीम की यह हालत बर्दाश्त नहीं कर पाए. जैसे-जैसे भारत की हार तय होती गई, उनका तनाव बढ़ता गया और उन्हें एक हार्ट अटैक आया. उसी शाम इस दिग्गज कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया.

कोंकण से मुंबई तक का सफर

रत्नागिरी के दापोली में जन्मे एक कोंकणी लड़के का मुंबई आकर हीरो बनना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. कॉलेज के दिनों में शफी को अभिनय का चस्का लगा. उन्होंने गुजराती और मराठी थिएटर में जबरदस्त एक्टिंग की. 'IPTA' जैसे बड़े समूहों के साथ जुड़कर उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखीं. साल 1982 में फिल्म 'विजेता' से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा. लेकिन साल 1983 की कल्ट फिल्म 'अर्ध सत्य' में इंस्पेक्टर हैदर अली के किरदार ने उन्हें रातों-रात चर्चा में ला दिया.

'ये जो है जिंदगी' से मिली पहचान

अगर 80 के दशक के बच्चों से पूछें, तो शफी इनामदार उनके लिए 'ये जो है जिंदगी' के वो मजाकिया और हाजिरजवाब पति थे, जो हर मुश्किल को हंसी में उड़ा देते थे. इस शो ने उन्हें स्टारडम के उस मुकाम पर पहुंचाया, जहां लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए थे. इसके बाद 'नजराना', 'अनोखा रिश्ता' और 'अमृत' जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार काम किया.

एक्टर की मौत ने हिला दी इंडस्ट्री

शफी इनामदार की मौत ने फिल्म इंडस्ट्री को ही नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स लवर्स को भी झकझोर दिया था. उनके एक साथी ने सही कहा था, "क्रिकेट ही उनकी धड़कन थी और यह हैरान करने वाली बात है कि जिस खेल से उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने उनकी आखिरी सांस छीन ली." आज शफी इनामदार हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब भी 1996 के उस मैच का जिक्र होता है, इस एक्टर की याद जरुर आती है.

