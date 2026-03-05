'धमाकों की वजह से खिड़कियां हिल', दुबई में बेटी संग फंसी हैं एक्ट्रेस लारा दत्ता, वीडियो शेयर कर बताया वहां का हाल

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से दुबई में रहने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच एक्ट्रेस लारा दत्ता ने एक वीडियो शेयर कर वहां के हालात के बारे में बताया.

मलाइका अरोड़ा की मां के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स लारा दत्ता की आपबीती ने सबको झकझोर कर रख दिया है. लारा अपनी 14 साल की बेटी सायरा के साथ इस वक्त दुबई के में फंसी हुई हैं, जहां आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं और जमीन धमाकों से कांप रही है. लारा ने एक इमोशनल वीडियो शेयर कर बताया कि एक ब्रांड शूट के लिए आई लारा अब अपनी जान बचाकर वहां से निकलने की जद्दोजहद कर रही हैं.

जब स्टूडियो से बाहर भागीं लारा

लारा ने बताया कि 28 फरवरी को जब वह दुबई के एक स्टूडियो में शूटिंग कर रही थीं, तभी अचानक आसमान धमाकों की आवाज से गूंज उठा. लारा ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि "हम सब काम छोड़कर बाहर भागे और अपनी आंखों से मिसाइलों को इंटरसेप्ट (हवा में नष्ट) होते देखा. मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पिछले कुछ दिन बहुत ज्यादा तनाव भरे रहे हैं." लारा के पति महेश भूपति उस वक्त काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे, जिससे लारा की घबराहट और बढ़ गई.

हिलती खिड़कियां और गूंजते फाइटर जेट्स

दुबई में अपने विला के अंदर का मंजर बताते हुए लारा काफी नर्वस दिखीं. उन्होंने कहा कि उनके घर के ऊपर से लगातार फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं. धमाके इतने तेज होते हैं कि घर की खिड़कियां और दरवाजे तक खड़खड़ाने लगते हैं. लारा ने बताया कि बच्चे बुरी तरह डरे हुए हैं. एक मां होने के नाते वह खुद अंदर से कांप रही हैं, लेकिन अपनी बेटी के सामने उन्हें नॉर्मल दिखने का नाटक करना पड़ रहा है ताकि सायरा ज्यादा न डरे.

View this post on Instagram A post shared by Lara Dutta Bhupathi (@larabhupathi)

UAE सरकार की तारीफ

इतने बुरे हालातों में भी लारा ने यूएई (UAE) सरकार का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि "चाहे हम किसी भी देश के हों, सरकार हमें अपना समझकर सुरक्षित रख रही है. मुझे हैरानी होती है कि इस माहौल में भी मेरा माली रोज घास काटने और पौधों को पानी देने आ रहा है." लारा ने पिछले साल हुए भारत-पाकिस्तान तनाव को याद करते हुए कहा कि तब भारत सरकार ने जैसे अपने नागरिकों की हिफाजत की थी, आज यूएई भी वैसा ही कर रहा है. वीडियो के आखिर में लारा काफी भावुक हो गईं. लारा की पूरी कोशिश है कि वे जल्द से जल्द अपनी बेटी को लेकर मुंबई पहुंच जाएं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more