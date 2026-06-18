31 साल में इतना बदल गईं सफेद साड़ी में झरने के नीचे सीन देने वाली मंदाकिनी, 'राम तेरी गंगा मैली' की एक्ट्रेस का वीडियो वायरल

साल 1985 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' (Ram Teri Ganga Maili) में एक्ट्रेस मंदाकिनी (Mandakini) नजर आई थीं. इस फिल्म में उन्होंने सफेद साड़ी पहनकर झरने के नीचे ऐसा सीन दिया जिसकी आज भी चर्चा होती है. मंदाकिनी ने भले ही एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली लेकिन उनकी फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' की काफी बातें होती हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. अब मंदाकिनी अपना नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनका लुक फैंस को हैरान कर रहा है. आइए देखते हैं कि एक्ट्रेस का नया लुक कैसा है.
एक्ट्रेस मंदाकिनी 62 साल की हो चुकी हैं लेकिन अपनी खूबसूरती से आज भी फैंस को दीवाना बनाती हैं. उन्होंने अपना नया वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें वह नए लुक में नजर आ रही हैं. मंदाकिनी के वीडियो में देख सकते हैं कि वह हेयरकट करवा रही हैं और उनका नया अंदाज देखने को मिल रहा है. वीडियो के बैकग्राउंड में उनकी फिल्म राम तेरी गंगा मैली का गाना सुन साहिब सुन बज रहा है. एक्ट्रेस का वीडियो देखने के बाद फैंस हैरान हैं और रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'मेरी फेवरेट एक्ट्रेस.' एक फैन ने लिखा है, 'सुपर सुपर क्यूट.' एक फैन ने लिखा है, 'नया लुक बहुत सुंदर है.' एक फैन ने लिखा है, 'खूबसूरत और सिंपल.'
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गौरतलब है कि मंदाकिनी ने साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' में एक्टर राजीव कपूर नजर आए थे. इस फिल्म का डायरेक्शन राजीव कपूर के पिता और मशहूर एक्टर राज कपूर ने किया था. फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' करने के बाद मंदाकिनी को जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी. हालांकि, उनका करियर बहुत आगे नहीं गया और साल 1996 में वह इंडस्ट्री से दूर हो गईं. बताया जाता है कि मंदाकिनी की खूबसूरती पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम फिदा था. यहां तक कि लोगों ने दोनों का नाम जोड़ना शुरू कर दिया था. इसके बाद मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम की तस्वीरें सामने आईं तो हंगामा मच गया. इसके बाद एक्ट्रेस का करियर डूब गया. वह कहती रहीं कि उनका अंडरवर्ल्ड डॉन से कोई संबंध नहीं है लेकिन इसके बाद भी इंडस्ट्री में वापस नहीं आ पाईं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.