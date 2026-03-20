एक्ट्रेस राम्या को नहीं पसंद आई रणवीर सिंह की Dhurandhar 2, आदित्य धर के डायरेक्शन समेत इन 5 चीजों को बताया घटिया

Dhurandhar 2 रिलीज हो चुकी है और इसका क्रेज सिर्फ फैंस पर ही नहीं बल्कि फिल्मी सितारों पर भी देखने को मिल रहा है. लेकिन इस बीच एक्ट्रेस राम्या ने रणवीर सिंह की इस फिल्म को लेकर ऐसा कुछ कह दिया है, जो आदित्य धर के फैंस को बुरी लग सकती है.

Actress Ramya Slams Ranveer Singh Dhurandhar 2: आदित्य धर (Aditya Dhar) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. हर कोई इसकी तारीफ करते नहीं थक रहा है. बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा के सितारों तक ने भी 'धुरंधर: द रिवेंज' को शानदार बताया है, लेकिन इस बीच पूर्व लोकसभा सांसद और एक्ट्रेस राम्या (Ramya) ने भी ये मूवी देखी और इसके बाद उन्होंने आदित्य धर की जमकर क्लास लगाई है. एक्ट्रेस ने फिल्म के डायरेक्शन से लेकर एक्टिंग तक 5 चीजों को न सिर्फ घटिया बताया बल्कि, दर्शकों को थिएटर न जाने की सलाह तक दी है.

राम्या ने आदित्य धर को सुनाई खरी-खोटी

19 मार्च 2026 को रिलीज हुई रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' के देखने के बाद राम्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शयेर किया है जिसमें उन्होंने लंबा-चौड़ा नोट लिखा, 'अभी-अभी 'धुरंधर 2' देखी और भाई साहब क्या मास्टरक्लास फिल्म है, यह सीखने के लिए कि एक अच्छी-भली कहानी को सब्र का इम्तिहान कैसे बनाया जाता है.' उन्होंने आगे लिखा, 'इसे देखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सबसे बोरिंग सब्जेक्ट की टेक्स्टबुक पढ़ना, जिसके चैप्टर खत्म ही नहीं होते. एक पॉइंट के बाद तो आपका दिमाग हार मान लेता है और सामने चल रही इस तबाही को देखकर बेबसी में हंसी छूटने लगती है.'

दर्शकों को थिएटर न जाने की दी सलाह

एक्ट्रेस ने आगे दर्शकों और फैंस को थिएटर न जाने की सलाह देते हुए लिखा, 'अगर आप वाकई इसे देखना चाहते हैं, तो खुद पर एक अहसान करें थिएटर में अपना समय और पैसा बर्बाद न करें. यह पूरी तरह से पॉज करो, फोन चलाओ और अपनी जिंदगी के फैसलों पर सवाल उठाओ वाला कंटेंट है. इसे किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म (OTT) पर देखना ही बेहतर है, जहां आप बस एक क्लिक में इससे पीछा छुड़ा सकें.'

राम्या ने Dhurandhar 2 में इन 5 चीजों को बताया घटिया

वहीं रणवीर सिंह की फिल्म की बुराई करते हुए राम्या ने कहा कि, ''धुरंधर 2' का डायरेक्शन, डायलॉग, एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर और एक्टिंग सबकुछ शुरू से आखिर तक घटिया है. सच में ऐसा लगता है कि, जैसे किसी ने मेकर्स को बताया ही नहीं कि, 19 मार्च की डेडलाइन पास आ रही है या फिर इससे भी बुरा ये कि उन्हें पता था और फिर भी उन्होंने कहा दिया 'हां परफेक्ट है, भेज दो.''

पहले और दूसरे पार्ट में किया कम्पैरिजन

राम्या अपने पोस्ट में आगे रणवीर सिंह की फिल्म के दोनों पार्ट का कम्पैरिजन करते हुए कहा, 'धुरंधर में तो लोग सीटियां बजा रहे थे, तालिया मार रहे थे, फिल्म को एन्जॉय कर रहे थे. वहां एक एनर्जी थी, लेकिन इस वाले पार्ट में ऑडियंस को बिल्कुल मजा नहीं आया. थिएटर में आप लोगों की निराशा साफ देखी जा सकती थी.' आगे उन्होंने रणवीर सिंह के बारे में बात करते हुए लिखा, 'सभी लोग कह रहे हैं कि रणवीर सिंह ने अकेले फिल्म का बोझ उठाया है भाई, उन्होंने क्या उठाया है? मुझे तो पूरे टाइम सिर्फ उनके बाल ही दिखे. पहले पार्ट में उनके बालों की अपनी एक पर्सनालिटी, मौजूदगी और किरदार था, लेकिन इस बार वो बस वहां थे. हर चीज के बीच में अडंगा डाल रहे थे, सीन ब्लॉक कर रहे थे. शायद उन्हें 'बेस्ट सपोर्टिंग रोल' का नॉमिनेशन मिल जाए.'

वायलेंस सीन्स पर उठाए सवाल

एक्ट्रेस ने आगे फिल्म के वायलेंस पर बात करे हुए लिख, 'और ये हिंसा....यह कोई फिल्म नहीं है, बल्कि एक विजुअल हैंडबुक है कि आप अपने आसपास पड़ी किसी भी चीज से कितने क्रिएटिव तरीके से हिंसक हो सकते हैं. सिरिंज इस्तेमाल कर ली, स्पैनर इस्तेमाल कर लिया. चाकू, नुकीली गेंदें, आरी, चेन, बंदूकें, बम, बाजूका, शटर जो भी नाम लो उसे इन्होंने हथियार बना दिया है.'

डायरेक्टर साहब खुद से ही कर रहे हैं कॉम्पिटिशन

उन्होंने आगे लिखा, 'डायरेक्टर साबह खुद से ही कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कि, अगले सीन को पिछले वाले से ज्यादा हिंसक या मजाकिया कैसे बनाऊं? और यह सब इतना बढ़ता चला जाता है कि, एक समय के बाद ये डरावना नहीं बल्कि कॉमेडी लगने लगता है. आप किसी के दोनों पैर काट देते हो, शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क देते हो और फिर भी वो बंदा ऐसे डायलॉग मार रहा है जैसे कोई टेड टॉक दे रहा हो. मेडिकल साइंस जिंदाबाद ऑस्कर भूल जाओ, इसके लिए तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए.'

Just watched Dhurandhar 2 and wow! what a masterclass in how to turn something promising into an endurance test.

It’s like reading a textbook of the most boring subject with never-ending chapters and at some point, your brain just gives up and starts laughing out of sheer despair… — Ramya/Divya Spandana (@divyaspandana) March 20, 2026

'धुरंधर 2' को बताया बहुत बड़ी निराशा

राम्या के मुताबिक, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट 'धुरंधर 2' एक बहुत बड़ी निराशा है. हद से हद ये आपको सुला देगी या फिर ये एक कॉमेडी फिल्म है. अगर पार्ट 1 ने आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये बनी ही क्यों? धुरंधर 2 क्यों? रणवीर, आप इससे कहीं बेहतर हैं और आदित्य धर...अंध देशभक्ति और प्रोपेगेंडा अब पुराना हो चुका है. इससे आगे बढ़िए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

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