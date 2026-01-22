वही नैन-नक्श और काले बाल..., वो एक्ट्रेस जो दिखने में लगती थी करिश्मा कपूर, गोविंदा के साथ दी सुपरहिट फिल्म, जानें अब क्या करती है?

फिल्म में एक ऐसी एक्ट्रेस थीं, जो दिखने में करिश्मा कपूर की तरह लगती थीं. इनकी खूबसूरती और एक्टिंग को देख लोग दीवाने हो गए थे. इस एक्ट्रेस ने गोविंदा के साथ फिल्म किया, जिससे वो फेमस हुई थीं.

90 के दशक की शुरुआत में एक गाना हर गली-मोहल्ले में गूंजता था 'लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता'. इस गाने ने जिस एक्ट्रेस को रातों-रात नेशनल क्रश और सुपरस्टार बना दिया, वह थीं रितु शिवपुरी. आज यानी 22 जनवरी को रितु अपना जन्मदिन मना रही हैं. हालांकि, सिल्वर स्क्रीन की यह चमक अब रितु की जिंदगी में वैसी नहीं रही जैसी 1993 में थी. आज रितु चकाचौंध से दूर एक बिल्कुल अलग करियर में अपनी पहचान बना रही हैं.

विरासत में मिली थी अदाकारी

रितु का जन्म 22 जनवरी 1975 को मुंबई के एक ऐसे परिवार में हुआ, जिसकी जड़ें सिनेमा में बहुत पहले से थीं. उनके पिता ओम शिवपुरी अपने दौर के सबसे दिग्गज अभिनेताओं में से एक थे, जिन्होंने 'डॉन', 'हत्या' और 'डिस्को डांसर' जैसी फिल्मों में विलेन से लेकर पुलिस अफसर तक के किरदार निभाए. वहीं, उनकी मां सुधा शिवपुरी को आज भी लोग 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की 'बा' के रूप में याद करता है. ऐसे परिवार के बीच रितु का एक्टिंग में आना स्वाभाविक था.

TRENDING NOW

करिश्मा कपूर से तुलना

साल 1993 में जब रितु ने फिल्म 'आंखें' से बॉलीवुड में कदम रखा, तो फिल्म के साथ-साथ उनकी खूबसूरती के चर्चे भी हर तरफ होने लगे. उस दौर में रितु की शक्ल-सूरत और उनके फीचर्स को देखकर फैंस उनकी तुलना करिश्मा कपूर से करने लगे थे. 'लाल दुपट्टे वाली' गाने ने उन्हें स्टार बना दिया. इसके बाद उन्होंने 'आर या पार' और 'भाई भाई' जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन अफसोस कि उन्हें 'आंखें' फिल्म दोबारा नहीं मिल सकी.

साउथ से टीवी और फिर वेब सीरीज का सफर

जब बॉलीवुड में बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हुए, तो रितु ने हार नहीं मानी और दक्षिण भारतीय सिनेमा का रुख किया. वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने TV में काम करने का फैसला की. उन्होंने 'इस प्यार को क्या नाम दूं 3' और 'नजर' जैसे शोज में काम किया. इसके अलावा 2023 में वह नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज 'क्लास' में भी नजर आईं.

ग्लैमर की दुनिया छोड़ करती हैं ये काम

आज रितु शिवपुरी एक्टिंग में उतनी एक्टिव नहीं हैं, जितनी पहले हुआ करती थीं. उन्होंने बिजनेसमैन हरि वेंकट से शादी कर अपनी पारिवारिक जिंदगी पर ध्यान देना शुरू किया. इसी बीच उन्होंने अपने शौक को प्रोफेशन में बदला और ज्वेलरी डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more