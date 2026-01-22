ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • वही नैन-नक्श और काले बाल..., वो एक्ट्रेस जो दिखने में लगती थी करिश्मा कपूर, गोविंदा के साथ दी सुपरहि...

वही नैन-नक्श और काले बाल..., वो एक्ट्रेस जो दिखने में लगती थी करिश्मा कपूर, गोविंदा के साथ दी सुपरहिट फिल्म, जानें अब क्या करती है?

फिल्म में एक ऐसी एक्ट्रेस थीं, जो दिखने में करिश्मा कपूर की तरह लगती थीं. इनकी खूबसूरती और एक्टिंग को देख लोग दीवाने हो गए थे. इस एक्ट्रेस ने गोविंदा के साथ फिल्म किया, जिससे वो फेमस हुई थीं.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 22, 2026 2:55 PM IST

वही नैन-नक्श और काले बाल..., वो एक्ट्रेस जो दिखने में लगती थी करिश्मा कपूर, गोविंदा के साथ दी सुपरहिट फिल्म, जानें अब क्या करती है?

90 के दशक की शुरुआत में एक गाना हर गली-मोहल्ले में गूंजता था 'लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता'. इस गाने ने जिस एक्ट्रेस को रातों-रात नेशनल क्रश और सुपरस्टार बना दिया, वह थीं रितु शिवपुरी. आज यानी 22 जनवरी को रितु अपना जन्मदिन मना रही हैं. हालांकि, सिल्वर स्क्रीन की यह चमक अब रितु की जिंदगी में वैसी नहीं रही जैसी 1993 में थी. आज रितु चकाचौंध से दूर एक बिल्कुल अलग करियर में अपनी पहचान बना रही हैं.

Also Read
'हम चुप रहते हैं तो...', पत्नी सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा का छलका दर्द

विरासत में मिली थी अदाकारी

रितु का जन्म 22 जनवरी 1975 को मुंबई के एक ऐसे परिवार में हुआ, जिसकी जड़ें सिनेमा में बहुत पहले से थीं. उनके पिता ओम शिवपुरी अपने दौर के सबसे दिग्गज अभिनेताओं में से एक थे, जिन्होंने 'डॉन', 'हत्या' और 'डिस्को डांसर' जैसी फिल्मों में विलेन से लेकर पुलिस अफसर तक के किरदार निभाए. वहीं, उनकी मां सुधा शिवपुरी को आज भी लोग 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की 'बा' के रूप में याद करता है. ऐसे परिवार के बीच रितु का एक्टिंग में आना स्वाभाविक था.

Also Read
'ऐसी लड़कियां बहुत...', Govinda के अफेयर पर पत्नी सुनीता आहूजा ने फिर दिखाया गुस्सा

TRENDING NOW

करिश्मा कपूर से तुलना

साल 1993 में जब रितु ने फिल्म 'आंखें' से बॉलीवुड में कदम रखा, तो फिल्म के साथ-साथ उनकी खूबसूरती के चर्चे भी हर तरफ होने लगे. उस दौर में रितु की शक्ल-सूरत और उनके फीचर्स को देखकर फैंस उनकी तुलना करिश्मा कपूर से करने लगे थे. 'लाल दुपट्टे वाली' गाने ने उन्हें स्टार बना दिया. इसके बाद उन्होंने 'आर या पार' और 'भाई भाई' जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन अफसोस कि उन्हें 'आंखें' फिल्म दोबारा नहीं मिल सकी.

Also Read
गोविंदा की मां एक्टर को नहीं मानती थीं बेटा, कराती थीं घर के सारे काम, हीरो ने किया हैरान करने वाला खुलासा

साउथ से टीवी और फिर वेब सीरीज का सफर

जब बॉलीवुड में बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हुए, तो रितु ने हार नहीं मानी और दक्षिण भारतीय सिनेमा का रुख किया. वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने TV में काम करने का फैसला की. उन्होंने 'इस प्यार को क्या नाम दूं 3' और 'नजर' जैसे शोज में काम किया. इसके अलावा 2023 में वह नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज 'क्लास' में भी नजर आईं.

ग्लैमर की दुनिया छोड़ करती हैं ये काम

आज रितु शिवपुरी एक्टिंग में उतनी एक्टिव नहीं हैं, जितनी पहले हुआ करती थीं. उन्होंने बिजनेसमैन हरि वेंकट से शादी कर अपनी पारिवारिक जिंदगी पर ध्यान देना शुरू किया. इसी बीच उन्होंने अपने शौक को प्रोफेशन में बदला और ज्वेलरी डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Govinda Govinda Film