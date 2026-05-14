Cannes 2026 के रेड कार्पेट पर जलवा दिखाने के लिए तैयार अदिति राव हैदरी, लुक पर फिदा हुए सिद्धार्थ; सरेआम लुटाया प्यार

Cannes 2026 के रेड कार्पेट पर अपना जलवा दिखाने के लिए एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी पूरी तरह से तैयार हैं और फ्रांस के लिए रवाना हो चुकी हैं.

कान्स 2026 के लिए रवाना हुईं अदिति राव हैदरी

Aditi Rao Hydari Jets Off To Cannes 2026: फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में आयोजित कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 (Cannes Film Festival 2026) इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है. 12 मई से शुरू हुए फैशन के इस मेले में बॉलीवुड से आलिया भट्ट (Alia Bhatt), उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) और तारा सुतारिया (Tara Sutariya) इंडिया को रिप्रेजेंट करने पहुंची थीं. वहीं अब इस लिस्ट में अदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari) का नाम भी शामिल हो गया है. एक्ट्रेस कान्स 2026 में अपना जलवा दिखाने के लिए मुंबई से रवाना हो चुकी हैं. अदिति के एयरपोर्ट लुक को देखने के बाद अब फैंस के बीच खलबली मच गई है और हर कोई बस यही देखने को बेताब है कि आखिर इस बार अदिति रेड कार्पेट पर कैसी ड्रेसेस का जादू बिखेरने वाली हैं.

सिद्धार्थ ने सरेआम लुटाया प्यार

अदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari Cannes 2026) ने फ्लाइट पकड़ने से पहले अपनी कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में नजर आ रही हैं, जिसमें उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. मजे की बात ते ये है कि, एक्ट्रेस की फोटोज पर पति सिद्धार्थ ने रिएक्ट करते हुए कमेंट में लिखा, 'गोल्डन गर्ल' जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उनके इस कमेंट ने लोगों का दिल जीत लिया.

कैसा था अदिति राव का एयरपोर्ट लुक?

एयरपोर्ट से सामने आए अदिति राव हैदरी के वीडियो में एक्ट्रेस का सिंपल लेकिन बेहद रॉयल अंदाज देखने को मिल रहा है. उन्होंने बहुत ही एलिगेंट कपड़े चुने जो उनके स्टाइल पर खूब जंच रहे थे. एक्ट्रेस ने अर्थी न्यूट्रल टोन्स और कंफर्टेबल कपड़ों को तरजीह दी. वीडियो में अदिति गोल्डन ब्राउन ट्रेंच कोट और इसके अंदर बेसिक बेज कलर का फिटेड टॉप पहने नजर आ रही हैं. इसे उन्होंने डेनिम जींस के साथ पेयर किया. वहीं जींस की खास बात यह थी कि उस पर हल्की-फुल्की चमक थी, जो उनके म्यूटेड लुक को एक मॉडर्न टच दे रही थी.

अदिति राव हैदरी के रेड कार्पेट लुक पर टिकी सबकी निगाहें

जैसे ही अदिति राव हैदरी का ये एयरपोर्ट लुक सामने आया वैसे ही एक्ट्रेस की इंटरनेट पर जमकर तारीफ होने लगी. अब सबकी नजरें उनके कान्स 2026 के रेड कार्पेट लुक पर टिकी हुई है. जिस तरह का उनका शाही और ग्रेसफुल फैशन रिकॉर्ड रहा है, फैंस को उम्मीद है कि इस साल भी वो कोई बड़ा धमाका करने वाली हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…